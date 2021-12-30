منوعات

4 صينيين انتهكوا القواعد الصحية فتمت معاقبتهم بهذه الطريقة... (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:05
A-
A+
Doc-P-902336-637764881033071123.jpg
Doc-P-902336-637764881033071123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام صينية، أمس الأربعاء، بأن شرطة مكافحة الشغب في جنوب الصين قد عاقبت أربعة أشخاص قالت إنهم انتهكوا قواعد الوقاية من مرض كوفيد-19، وذلك بالتشهير بهم في الشوارع.
وقالت صحيفة "ذا ستار" إن عقاب الأربعة أشخاص بتلك الطريقة تسببت في اندلاع موجة انتقاد للنهج الذي تمارسه الحكومة الصينية.
وجاء ذلك رغم أن الصين كانت قد حظرت العقوبة بالتشهير العلني للمشتبه بهم جنائياً في عام 2010 بعد عقود من الحملات التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان، لكن هذه الممارسة عادت إلى الظهور في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات المحلية لفرض السياسة الوطنية لمكافحة الجائحة.
 
 
وتداولت وسائل الإعلام صور الأربعة متهمين بانتهاك القواعد مشتبه بهم وهم يحملون لافتات تعرض صورهم وأسمائهم، حيث تم إجبارهم على السير أمام حشد كبير في مدينة جينغشي بمنطقة قوانغشي.
 
وأظهرت اللقطات كل مشتبه به وهو محاط باثنين من عناصر الشرطة وهم جميعا يرتدون بدلات الوقاية من المواد الخطرة، فيما علقت الصور اللافتات على أجساد المتهمين، كما أحاطت عناصر مسلحة من الشرطة بالمسيرة.
وتبين أن الأربعة متهمين عوقبوا بتلك الطريقة بعد إدانتهم بمساعدة مهاجرين غير شرعيين على اجتياز الحدود، في وقت لا تزال حدود الصين مغلقة بنسبة كبيرة بسبب الوباء.
وتأتي عقوبة التشهير كجزء من الإجراءات التأديبية التي أعلنتها الحكومة المحلية في آب الماضي لمعاقبة أولئك الذين يخالفون القواعد الصحية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-30
14:00 | 2021-12-30
13:05 | 2021-12-30
12:55 | 2021-12-30
12:36 | 2021-12-30
12:27 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website