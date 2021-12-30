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الحرس الملكي البريطاني يمشي فوق طفل وقع على الأرض (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 12:55
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أثار مقطع مصور للحرس الملكي البريطاني، جدلًا بعد أن ظهر فيه طفل يقع على الأرض أمام عنصرين من الحرس، إلا أنهما استمرا بالمشي من دون إعارة أي انتباه للطفل الموجود على الأرض.

وفي المقطع الذي تمت مشاركته عبر تطبيق TikTok، شوهد اثنان من الحرس الملكي يسيران عند معلم برج لندن، ويراقبهما السياح. لكن الطفل سار بسرعة في طريق أحد الحراس مما أدى إلى سقوطه على الأرض، فقام الجندى برفع ساقه من فوق الطفل الذي صرخ، ومضى في السير. وسرعان ما وقف الطفل على قدميه، ويبدو أنه لم يصب بأذى.
 
 
وقال متحدث باسم الجيش: "نحن على علم بالحادث الذي وقع في برج لندن في وقت سابق اليوم أثناء دورية روتينية"، مبينًا أن "الحراس المناوبون حذروا أفراد الجمهور من أن دورية تقترب لكن الطفل لسوء الحظ ركض أمام الجندي بشكل غير متوقع. حاول الجندي تخطي الطفل واستمر في أداء واجبه. وبعد الحادث قام الجندي بفحص الطفل وطمأنه بأن كل شيء على ما يرام".
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