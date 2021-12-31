سيكون أفضل من الـ 2020 و2021: فرص حظوظ وثروات.. عام 2022 سيُحقق الاحلام للأبراج!

ان كوكب المشتري هو كوكب النمو والتوسع والمعجزات والحظ والبركات. من نواح كثيرة، يعمل المشتري كملاك حارس لضمان أنك في أسعد حال. يستغرق كوكب المشتري 12 عاماً للإلتفاف حول الشمس، مما يعني أنه يبقى فقط في كل برج لمدة تتراوح من 12 إلى 13 شهراً. خلال هذا الوقت، يتأثر كل برج من الأبراج بطريقة مختلفة. فكيف سيؤثر كوكب المشتري في برج الحوت على الأبراج في 2022 وهل ستتحقق الأحلام؟

سيكون عام 2022 عاماً جيداً، وأفضل من عامي 2020 و 2021. سيكون عاماً مميزاً للغاية على عكس السنوات الماضية. كوكب المشتري، كوكب المعجزات والحظ، سيرشدك ويحميك ويجلب الفرح إلى حياتك اعتماداً على المكان الذي يحلق فيه. إنه يتصرف مثل الملاك الحارس السري، مما يضمن لك الأمل ويمكن أن تتحقق أحلامك.

برج الحمل

ستلاحظ طوال معظم عام 2022، سيتوفر لك التوجيه والتوازن الذي تحتاجه. غالباً ما تشعر وكأنك يتم إرشادك لتكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. ستصبح أحلامك حقيقة هذا الوقت، مما يمنحك لمحات عن المستقبل المحتمل أمامك. توقع أن يكشف التزامن عن نفسه لك، سواء كان ذلك في ومضات من الحدس أو حتى الرؤى النفسية. سيتوسع خيالك أيضاً، مما يمنحك فرصاً للإبداع، ومساعدتك في أحلام اليقظة حول ما ترغب في البناء عليه لاحقاً. أخيراً، قد تجد أنك تعكس بشكل خاص ماضيك وأنك قادر على شفاء نفسك عقلياً وروحانياً وجسدياً لتكون أقوى من أي وقت مضى.

برج الثور

عام 2022 قد يكون العام الذي تتحقق فيه الكثير من آمالك وأحلامك وتطلعاتك وأهدافك. هذا لا يقتصر على النجاح المهني أيضاً. بينما سيكون لديك المزيد من الفرص لتحقيق الجوائز والانتصارات أيضاً. ومع ذلك، ستصبح حياتك الشخصية ذهبية بشكل خاص، حيث يمكنك توسيع دائرة الأصدقاء والمعارف بشكل كبير. قد تكون قريباً ومحاطاً بأشخاص حكماء أو أقوياء. قد يكون الصديق الجديد صديق الروح الذي يفتح عينيك على إمكاناتك الحقيقية. الحفلات والاحتفالات والمناسبات المجيدة في انتظارك فلا تجلس وتختبئ.

برج الجوزاء

ستمنحك 2022 العديد من الفرص للنجاح والانتصار وربما حتى الشهرة. كل العمل الشاق الذي بنيته في العقد الماضي سيكون الآن قيد المراجعة. إذا كنت قد جاهدت وضغطت لتحقيق الإنجاز، فسيتم تقديم المزيد من الفرص المهنية لك في هذا الوقت. قد تمطر عليك الترقيات أو التكريم أو الجوائز. سوف يُنظر إليك على أنك جذّاب وواثق ومحظوظ مما يزيد من نجاحك وشعبيتك وثروتك. لا تعتقد أن لديك كل الإجابات حتى الآن. اكتشف العديد من الاحتمالات. إطلاق مشاريع جديدة. ابدأ علاقات جديدة.

برج السرطان

سيجلب لك العام 2022 العديد من الفرص للإرتقاء في اتجاهات جديدة. قد تجد فجأة أنك تشعر بمزيد من الثقة والنضج، مع وجود خبرة وذكاء خلفك يتيح لك أن تكون أكثر شجاعة في الانتقال إلى آفاق جديدة. سيتم منحك فرصاً لإستكشاف بلدان وأنماط حياة وثقافات جديدة. في هذا الصدد، إذا كنت تأمل في الهجرة أو الحصول على موافقة للحصول على تأشيرة، فمن المحتمل أن يأتي ذلك أيضاً.

برج الأسد

الكون يدعمك بشكل كبير في عام 2022. ستجد أنّ احتياجاتك الداخلية أصبحت أكثر أهمية بالنسبة لك. ستكون في فترة لتقييم رغباتك العاطفية والمالية والجسدية والفكرية وما إذا كانت قد تمت تلبيتها من قبل الآخرين والعالم. تسديد الديون أو الإنخراط في الاستثمارات يلمع أيضاً بشكل رائع.

برج العذراء

سينتهي الأمر بالعديد من مواليد برج العذراء في العثور على رفيق الروح، أو الانخراط ، أو الانتقال، أو تقديم وعود طويلة الأجل أو حتى الزواج. من المحتمل أن تكسب المزيد من المال، وسوف تزدهر علاقاتك الحالية، وقد تتمكن حتى من قضاء المزيد من الوقت في الشروع في رحلات جديدة تنتهي بذكريات جميلة تعتز بها إلى الأبد.

برج الميزان

إستعد لعام حافل، سيُباركك عام 2022 بعدة طرق مختلفة، ولكن أبرزها أنك ستكون قادراً على تحقيق توازن مثالي بين العمل والحياة الشخصية. ستكون وظيفتك مباركة بشكل خاص، لأنك أكثر إنتاجية وقدرة على الاستمتاع بوقتك مع زملاء العمل. من المحتمل أن تقوم بالعديد من المشاريع الجديدة والمهمة. إذا كنت ترغب في تبديل المراكز أو الذهاب إلى شركة منافسة، فقد حان الوقت الآن لتحسين سيرتك الذاتية.

برج العقرب

سيكون عام 2022 من أسعد سنوات حياتك. ستجد قريباً أنه يمكنك التعبير عن نفسك بشكل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. سوف تكثر علاقات المواعدة والحب ولكن الأمر متروك لك لإغتنام الفرص. إذا كنت مبدعاً أو لديك هوايات أو رياضات محبوبة تستمتع بها، فسوف يميل الكون لمنحك مزيداً من الوقت للتعبير عنها.

برج القوس

ستشعر أخيراً بمزيد من الفرح والسلام. ستجد أن البيئة الجديدة تلهمك وتجلب لك المزيد من الحب والضحك. يمكنك قريباً رؤية عائلتك تتوسع وتنمو. توقع إقامة الحفلات والحنين إلى الماضي.

برج الجدي

ستتمتع جميع اتصالاتك بالحظ، وحتى أولئك الذين لا يستخدمون هذه المهارات بشكل فعال سيجدونها لا تقدر بثمن في هذا الوقت. سيصبح التعلم أيضاً مهماً بالنسبة لك. ستزداد مهاراتك وقدرتك على كسب المزيد من المال. التسويق، والكتابة، والتحدث، والإعلان، والتصميم الجرافيكي، والتكنولوجيا، ووسائل التواصل الإجتماعي كلها طرق ممكنة لتحقيق نجاح أكبر. توقع القيام بمزيد من السفر لمسافات قصيرة والحصول على وتيرة أكثر انشغالاً في الحياة.

برج الدلو

ستشاهد في عام 2022، إزدياد إمكانات جني الأموال بشكل كبير. سواء كان ذلك من خلال مصدر دخل جديد أو فرصة عمل أو ترقية، ستزداد الثروة في هذا الوقت. الانخراط في الاستثمارات سيفيدك بشكل جيد. إذا لم تكن راضياً عن حياتك المهنية، فستتاح لك فرصة لإضافة صخب جانبي لموازنتها أو حتى وظيفة مختلفة.

برج الحوت

عام 2022 هو الوقت الذي ستبدأ فيه مسارات جديدة وتعرض عليك العديد من الخيارات للمكان الذي ستذهب إليه. اغتنم الفرص لخلق الحياة التي تريدها. التفاؤل والإثارة والفرصة ستملأ عقلك وأنت تتخيل من تريد أن تصبح في هذا العام الجديد من حياتك. من بعض النواحي، ستشعر وكأنك تبدأ من جديد، ولكن بأفضل الطرق الممكنة، يظهر لك أن لديك فرصة أخرى للعيش بطريقة تجعلك أكثر سعادة.