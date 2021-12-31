بعد مناشدة كيم كارداشيان.. "خبر سار" للسائق السجين

أعلن حاكم ولاية كولورادو الأميركية تخفيف الحكم على سائق شاحنة من 110 أعوام إلى 10 سنوات فقط لتسببه بحادث مميت وذلك بعد احتجاج من عائلة السائق وملايين المتعاطفين معه في القضية، إضافة إلى نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس في رسالة إلى سائق الشاحنة روجيل أغيليرا-ميديروس "أكتب إليكم لأبلغكم بالموافقة على طلب تخفيف العقوبة بعد أن تنامى لعلمي الحكم غير العادي والجائر في قضيتك، سأخفف عقوبتك إلى 10 سنوات وأمنحك أهلية الإفراج المشروط في 30 كانون الاول 2026".وقال المحامي جيمس كولغان، الذي مثل السائق خلال المحاكمة، في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز": "لقد تحققت العدالة!!! هذه العدالة هي السبب التي جعلتني أدرس الحقوق وأمارس مهنة المحاماة! وسيكون ميدروس ممتنا إلى الأبد لملايين الأشخاص الذين دعموه".وكان قد حكم على ميديروس في 13 الاول بالسجن لمدة 110 سنوات بسبب حادث سير مروع وقع في عام 2019 على الطريق السريع، خارج مدينة دنفر، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.وقالت الشرطة ان ميديروس أكد في أقواله أن مكابح شاحنته تعطلت، رغم تجاوزه السرعة المقررة، حيث كان يسير بسرعة 85 ميلا في الساعة بينما كان الحد الأقصى للسرعة 45 ميلا في الساعة، لتصطدم بحركة مرور متوقفة.وكانت هيئة المحلفين في مقاطعة جيفرسون قد أدانت السائق ووجدته مذنبا بـ 27 تهمة كان أخطرها جريمة الاعتداء من الدرجة الأولى، وارتكاب جناية من الدرجة الثالثة.وقال بوليس فى رسالته إن "الحكم بالسجن بحقك 110 سنوات في القضية لا تتناسب ببساطة مع ما ارتكبته، ولا مع العقوبات التي صدرت بحق الآخرين في جرائم مماثلة."وأضاف "هناك حاجة ملحة لمعالجة هذا الحكم الجائر واستعادة الثقة في توحيد ونزاهة نظام العدالة الجنائية لدينا، وبالتالي اخترت تخفيف الحكم الصادر بحقكم الآن".