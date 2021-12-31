نهاية درامية لنمر.. مداعبة ثم حدثت "الكارثة"!

قُتل نمر ماليزي في الأسر بنيران شرطي، مساء الأربعاء، بعدما تمنّع عن إفلات ذراع رجل حاول مداعبته في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق وسائل إعلام محلية.وأصيب الرجل (20 عاما)، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.وكان الرجل قد دخل مساء الأربعاء حديقة الحيوان "في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيطها" بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور، وفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز.ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان "يداعب الحيوان أو يطعمه" عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.