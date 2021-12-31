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نهاية درامية لنمر.. مداعبة ثم حدثت "الكارثة"!

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:00
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قُتل نمر ماليزي في الأسر بنيران شرطي، مساء الأربعاء، بعدما تمنّع عن إفلات ذراع رجل حاول مداعبته في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق وسائل إعلام محلية.


وأصيب الرجل (20 عاما)، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وكان الرجل قد دخل مساء الأربعاء حديقة الحيوان "في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيطها" بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور، وفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز.

ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان "يداعب الحيوان أو يطعمه" عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.
 
وبعدما ركل السياج في محاولة لإبعاد الحيوان، أطلق أول شرطي في الموقع النار على النمر ما أودي بالحيوان الذكر البالغ 8 سنوات والمدعو "إيكو"، بحسب الصحافة المحلية.

وأعلنت حديقة الحيوانات، الخميس، على موقعها إنشاء وحدة معنية بمساعدة الموظفين نفسيا في مواجهة حالة "الحداد".

وغصت صفحة حديقة الحيوان على فيسبوك برسائل دعم للموظفين وتعليقات حزينة أعرب أصحابها عن الأسف للحادث "العبثي"، الذي أودى بحياة "نمر رائع"
المصدر: سكاي نيوز
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