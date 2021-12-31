خلال عيد الميلاد.. بنك أصبح "سانتا كلوز"

وقع مصرف يعمل في بريطانيا في خطأ تقني فادح، جعله يوزع 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) في يوم عيد الميلاد.وذكر فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا أنه يعتزم استرداد هذه "الهدايا" غير المقصودة، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الخميس.وأكد المصرف في بيان المعلومات التي نشرتها صحيفة "التايمز" أن 75 ألف دفعة سددتها نحو 2000 مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 ديسمبر الجاري بسبب "مشكلة فنية".وطمأن "سانتاندير" إلى أن الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه، و"لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت".وقال إنه يعمل بالتعاون "مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد" المبالغ التي دفعت بالخطأ.