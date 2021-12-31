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في الـ 2022 هذه الأبراج ستسافر للعمل في الخارج.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
31-12-2021 | 03:55
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كل شخص يحلم بأن يصبح في أفضل حال في العام المقبل، لذلك يستعد خلال هذه الأيام بوضع خطة جديدة في حياته المهنية والإجتماعية، تتوافق مع قدراته، ويستطيع تحقيق طموحاته على أرض الواقع، حتى يشعر بالسعادة التي يحلم بها، كما يطلع البعض على توقعات الأبراج الفلكية، ليشعر بالتفاؤل، بمستقبله، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، أبراج فلكية متوقع لها أن تسافر العام المقبل سواء لتحسين حالته النفسية أو لإنهاء المهام المطلوبة منه، وفقاً لما ذكره موقع "hindustannewshub".

 

3 أبراج فلكية سوف تسافر العام المقبل:

 

برج الحمل

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الحمل فى عام 2022 ، أن يحصل على فرصة للسفر إلى الخارج، ولكن قد يواجه بعض العقبات، التي يستطيع حلها بذكائه وقد تكون تأشيرة وجواز السفر إلى الخارج من أجل التعليم والعمل، كما متوقع أن يحقق المزيد من النجاح .

 

برج الجدي

يتوقع خبراء الفلك لمولود برج الجدي بالسفر خلال الوقت الذي يقع فيه كوكب زحل في برج الجدي في عام 2022 ، وكذلك عبور زحل في برج الدلو، حيث يتوقع الخبراء أن يحصل مولود برج الجدي على فرصة للسفر إلى الخارج خلال العام المقبل بغرض العمل.

 

برج الدلو

يتوقع خبراء الفلك أن يعبر كوكب زحل برج الدلو في عام 2022، مما يشير إلى وجود احتمالات لمولود الدلو للسفر إلى الخارج، بالإضافة إلى تقوية علاقاته مع الآخرين بالخارج، سواء كان يتعامل معهم بغرض العمل أو يزور أحد أصدقائه أو أقاربه.

 

 

المصدر: اليوم السابع
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