أُصيبت بفيروس "كورونا" في الجوّ ومعها 150 شخصا... هل نقلت العدوى للركاب؟!

قالت معلمة أميركية إنها أمضت خمس ساعات في عزلة ذاتية طوعية في مرحاض الطائرة التي كانت تستقلها، بعدما أجرت اختبارا أثبت إصابتها بفيروس كورونا في منتصف الرحلة.وتقول ماريسا فوتيو، إنها شعرت بألم في حلقها أثناء سفرها من شيكاغو إلى ريكيافيك في أيسلندا، يوم 20 كانون الأول.وتضيف فوتيو إنها أجرت اختبارا سريعا يكشف الإصابة بالفيروس، باستخدام عدة طبية كانت أحضرتها معها والتي أكدت إصابتها.وبقيت السيدة في المرحاض طيلة الوقت المتبقي للرحلة، وقدمت لها احدى المضيفات الطعام والشراب.وقالت فوتيو، وهي من ميتشيغان، لشبكة إن بي سي نيوز الأميركية: "لقد كانت تجربة مجنونة". وأضافت :"كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكان خوفي الأكبر هو أن أنقل لهم العدوى".وحصل مقطع فيديو نشرته فوتيو من داخل مرحاض طائرة "طيران آيسلندا" على تطبيق تيك توك، على أكثر من أربعة ملايين مشاهدة. وأشادت السيدة بمضيفة طيران ساعدتها خلال محنتها.وقالت لشبكة إن بي سي: "لقد تأكدت من أن لديّ كل ما أحتاجه خلال الخمس ساعات المتبقية من الرحلة، من الطعام إلى المشروبات، وكانت تتأكد باستمرار من أنني على ما يرام".وقالت فوتيو إنها اضطرت لعزل نفسها في فندق تابع للصليب الأحمر عند وصولها إلى أيسلندا.