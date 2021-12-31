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فيديو لهدف خيالي... خطة "رقصة الفتيات" تشعل الإنترنت

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:00
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فيديو لـ"خطة غريبة جدًّا"، اتبعها فريق كرة القدم، أثناء تنفيذ ركلة حرة، أشعل مواقع الإنترنت عالميًّا، وأصبح متداولًا بملايين المشاهدات.

وخلال مباراة في دوري المدارس الثانوية باليابان، قرر لاعبو فريق "تاكاغاوا غاكوين" الرقص والاحتفال بطريقة دائرية، داخل منطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة.
 
 
رقص اللاعبين بطريقة دائرية أربك الفريق الخصم، الذي لم يعرف ما الذي يجري، وعند تنفيذ الركلة الحرة، تفرق اللاعبون الذين كانوا يرقصون إلى داخل منطقة الجزاء، لينجح أحدهم بوضع الكرة في الشباك برأسه.

وانتشر الفيديو بشكل لا يصدق على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول 24 ساعة فقط من نشره، لاقى 5 مليون مشاهدة على موقع تويتر.
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