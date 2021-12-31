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بوتين يلعب الهوكي ويفوز... (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2021 | 12:47
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لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وريس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لعبة الهوكي مرة أخرى.
افتتح بوتين التسجيل في الدقيقة الثالثة وجلس للراحة، وبعد ذلك سجل رئيس بيلاروسيا أيضًا هدفه. وقد فاز الفريق الرئاسي بنتيجة 18: 7.
 
كانت آخر مباراة رسمية لبوتين هي احتفال دوري الهوكي الليلي في آيار. حينها سجل ثمانية أهداف. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط أدائه هذا الموسم ستة أهداف في المباراة الواحدة.
 
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