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منوعات
تفاصيل مروعة... وضع السم في عشاء زوجته وأولاده!
Lebanon 24
31-12-2021
|
13:06
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أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته.
وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع "سم الفئران" لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل "حلة محشى" للعشاء له ولأولاده، وأنه تسلل إلى المطبخ من دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في "صوابع المحشى"، ثم وضعت زوجته المحشى أمامهم جميعا.
وتابع أنه عقب تناولهم المحشى، بدأ الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفًا من سماع أصواتهم من الألم، وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بمدينة الواسطى بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في "غرزة شاي وقهوة" وأن زوجته كانت تساعده على المعيشة وأنه كان يمر بضائقة مالية هي السبب في جريمته.
وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف مصطفى المتناوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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