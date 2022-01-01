منوعات

ساعة بيغ بن تعود إلى الحياة.. لتدقّ ليلة رأس السنة معلنة بداية 2022

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-902709-637765910229645764.jpg
Doc-P-902709-637765910229645764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن وضعت خارج الخدمة مؤقتاً في عام 2017، تعود الحياة إلى ساعة "بيغ بن" في لندن، لتدق ليلة رأس السنة معلنة بداية عام 2022، بعد أن دقت للمرة الأخيرة في 21 آب 2017، قبل أن تخضع لمشروع ترميم مكثف، وذلك وفقاً لما أوردته شبكة سي إن إن الأميركية.
وتولت شركة Cumbria Clock Company، مهمة تنظيف وجه الساعة وآلية الرنين وما يقرب من 1000 جزء من الساعة التي تزن الساعة حوالي 5 أطنان ويبلغ ارتفاعها حوالي 7 أقدام، خلال السنوات الأربع الماضية.
بينما يشير اسم "بيغ بن" في الوقت الحاضر إلى برج الساعة بأكمله، فهو في الواقع اسم أكبر جرس داخل البرج.
وساعة "بيغ بن" التي تقع داخل برج إليزابيث في مجلس النواب بلندن، تحافظ على الوقت في عاصمة بريطانيا منذ عام 1859.
وهذا هو أكبر مشروع إصلاح منفرد في تاريخها، حيث كلف المشروع 79.7 مليون جنيه إسترليني "حوالي 107 مليون دولار أميركي".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-01-01
03:30 | 2022-01-01
03:15 | 2022-01-01
03:00 | 2022-01-01
03:00 | 2022-01-01
02:00 | 2022-01-01
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website