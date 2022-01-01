من هي الابراج التي ستجد توأم روحها في العام 2022؟

يُحدد علم الفلك حاضرنا ومستقبلنا بدقة، من خلال تحليل شخصياتنا بعلامات الأبراج الاثني عشر. ومع اقترابنا نحو عام جديد، تدفعنا روح الأمل جميعاً إلى الإيمان ببداية جديدة، وربما حتى في حب جديد ينتظرنا في المستقبل القريب. فمن هي الأبراج التي من المحتمل أن تقابل حبها الحقيقي في عام 2022؟ تابعي مع "الجميلة"، لمعرفة المزيد في السطور الآتية:

برج الثور 2022يحب برج الثور الراحة والإستقرار في العلاقات وعندما يحين الوقت سيجد شخصاً يوفر له ما يستحقه. الرضا في العلاقة في الطريق، إما مع شريكك الحالي أو المستقبلي المحتمل. من المحتمل أن تشهد شرارات في علاقتك من شأنها أن تجعلك تُدرك أنّ الشخص المناسب أمامك مباشرة. هناك أيضاً فرصاً لمقابلة شخص جديد قد يتحول إلى شريك محتمل. قد يشعر بعض مواليد الثور بالحنين تجاه أناس من ماضيهم. وقد يشعر الآخرون بالانجذاب إلى أشخاص من نمط حياة وخلفية مختلفة تماما عنهم.برج السرطان2022هناك العديد من الاحتمالات لدخول برج السرطان في علاقة من شأنها أن تساعده في العثور على حبه الحقيقي. ستكون قادر على تنحية عملك جانباً والمشاركة في حياتك الرومانسية أكثر من ذلك بكثير. يعرف العازبون زمناً ملائماً للزواج مع بدايات هذا العام وسنجد أنّ الكثير من مواليد السرطان يرتبطون بصورة مفاجئة، والكثير منهم سيعوض ما فاته في سنوات القطيعة التي عاشها.برج العذراء 2022عام 2022 هو عام برج العذراء، حيث ستجد الإستقرار والأمان في العلاقات. سيهبك القدر مفاجآت حلوة وخاصةً في نهاية السنة. من المحتمل أن تصادف شخصاً مميزاً لدرجة أنك ستبدأ أخيراً في تعلم معنى الحياة السعيدة. هناك احتمالات بأن يلتقي برج العذراء بشخص قوي، وبالتالي يساعد كل منهما الآخر على النمو بشكل جذري.برج العقرب 2022تُشكل الفترة الواقعة بين حزيران وتشرين الأول حدث هام في حياتك، وربما تلتقي بالشخص الذي يغير منحى حياتك. تعيش رومانسية جديّة مع شخصٍ جديد يدخل حياتك، وقد تقرر الزواج أو ترتبط رسمياً بمن يهتف إليه قلبك. ستجد الحرية والإستقلالية وتزول أمامك جميع الصعوبات والمعوقات.برج الجدي 2022يحثك كوكب المشتري على الإستمتاع والتعبير عن الجانب المرح خلال النصف الأول من العام. بعد ذلك، ستصبح الحياة الأسرية والأطفال من أولوياتك. تغمرك الأفلاك بجاذبية خاصة وتعدك بحب وعواطف حارة وبإرتباطات جدية وخطوبة أو زواج للعازبين . هناك تغيير في المجال العائلي والزوجي .قد يُولد لديك حب كبير أثناء سفر تقوم به خلال السنة هذه.