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وداع حزين لعام 2021.. وفاة محبوبة أميركا "العجوز"

Lebanon 24
01-01-2022 | 08:00
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ذكرت مجلة بيبول، الجمعة، نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأميركية بيتي وايت، التي امتد عطاؤها الفني أكثر من 80 عاما، أن وايت توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من 3 أسابيع.

وصارت بيتي وايت محبوبة أميركا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين "ذا غولدن جيرلز" و"ذا ماريتايلر مور شو".

وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتغاس للمجلة: "حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".
 
وفي صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة وكانت نجمة في الستينيات وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.

واستغلالا للإعجاب الدائم بها كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم "هوت إن كليفلاند" في سن 92 عاما.

وقالت إن العمل امتد بها بسبب صحتها وحظها الحسن وحبها للعمل.
المصدر: سكاي نيوز
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