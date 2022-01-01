وداع حزين لعام 2021.. وفاة محبوبة أميركا "العجوز"

ذكرت مجلة بيبول، الجمعة، نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأميركية بيتي وايت، التي امتد عطاؤها الفني أكثر من 80 عاما، أن وايت توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من 3 أسابيع.وصارت بيتي وايت محبوبة أميركا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين "ذا غولدن جيرلز" و"ذا ماريتايلر مور شو".وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتغاس للمجلة: "حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".