19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
وداع حزين لعام 2021.. وفاة محبوبة أميركا "العجوز"
Lebanon 24
01-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مجلة بيبول، الجمعة، نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأميركية بيتي وايت، التي امتد عطاؤها الفني أكثر من 80 عاما، أن وايت توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من 3 أسابيع.
وصارت بيتي وايت محبوبة أميركا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين "ذا غولدن جيرلز" و"ذا ماريتايلر مور شو".
وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتغاس للمجلة: "حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".
وفي صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة وكانت نجمة في الستينيات وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.
واستغلالا للإعجاب الدائم بها كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم "هوت إن كليفلاند" في سن 92 عاما.
وقالت إن العمل امتد بها بسبب صحتها وحظها الحسن وحبها للعمل.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
Lebanon 24
ثورات في لبنان لا تشُبه السابقة.. هذا ما توقّعه ميشال حايك
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
Lebanon 24
صارحت الأمن العام بدخولها الى لبنان لممارسة الدعارة...وهذا ما حصل
03:30 | 2022-01-01
01/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
10:48 | 2021-12-31
31/12/2021 10:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
Lebanon 24
حزب يتحرك "أمنياً" ليلة رأس السنة
03:45 | 2022-01-01
01/01/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:13 | 2022-01-01
أوهم ابنة شقيقه بأنها ممسوسة وعاشرها!
09:02 | 2022-01-01
انتحل صفة ضابط شرطة خلال مشاجرة عنيفة!
05:00 | 2022-01-01
أراد ابتكار شيئاً مختلفاً لزينة الميلاد...وهذا ما حل به!
05:00 | 2022-01-01
ساعة بيغ بن تعود إلى الحياة.. لتدقّ ليلة رأس السنة معلنة بداية 2022
03:30 | 2022-01-01
توقعات ماغي فرح لـ2022... سنة دقيقة سيعيشها مولود هذا البرج وأحزان في نهاية العام
03:15 | 2022-01-01
من هي الابراج التي ستجد توأم روحها في العام 2022؟
فيديو
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2022.. هذا ما قالته عن الدولار والرواتب! (فيديو)
03:00 | 2022-01-01
01/01/2022 17:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
01/01/2022 17:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
01/01/2022 17:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact