السماء تمطر سمكا!

بعد فترة من هطول الأمطار، بدأ سكان مدينة تيكساركانا في تكساس بملاحظة شيء غريب، تمثل بصوت تساقط المطر المرتفع.ومع خروج السكان للخارج، بدأوا بملاحظة تساقط أسماك من السماء، على المنازل والشوارع، وفق ما أشارت صحيفة "إندبندنت".وأكد توم بريغهام، مدير محل للسيارات في المدينة، هذه الظاهرة، قائلا إنه رأى الأسماك تتساقط من السماء خلال العاصفة الرعدية الأربعاء.وقال بريغهام: "كان الجو ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. ثم لاحظنا تساقط الأسماك".ولاحظ بريغهام ما يصل إلى 25 إلى 30 سمكة، يتراوح طول الواحدة من ست إلى سبع بوصات، تناثرت على الأرض خارج محله، وكان هناك المزيد في العقار المجاور.ولاحظ السكان أن الأسماك "فتحت رؤوسها" مما يشير إلى أنهم سقطوا من مكان مرتفع، وأشار بريغهام بأنهم ارتطموا بالخرسانة عندما سقطوا.