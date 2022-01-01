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انتحل صفة ضابط شرطة خلال مشاجرة عنيفة!

Lebanon 24
01-01-2022 | 09:02
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كشف بيان لوزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ملابسات المشاجرة  التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقاطع فيديو عنها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن تحريات قسم شرطة الطالبية (في محافظة الجيزة) كشفت أن أحد أطراف المشاجرة ادعى أنه ضابط شرطة.

وجرت المشاجرة بين أربعة أشخاص واثنين آخرين بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين.

وأشارت الوزارة إلى أن كلا الطرفين تعديا على بعضهما لفظيا، وأن جميع المتورطين في المشاجرة التي أثارت المنصات الاجتماعية، ولا سيما فيسبوك، من نفس المنطقة.

وجاء في البيان: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وتبين قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة".
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