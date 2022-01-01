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أوهم ابنة شقيقه بأنها ممسوسة وعاشرها!

Lebanon 24
01-01-2022 | 09:13
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أحيل لمحكمة الجنايات في مصر متهم عاشر ابنة شقيقه التي حملت منه سفاحًا بعدما أوهمها بأنها تعاني من مس الجن وزعم قدرته على علاجها من مرضها.  

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم "تامر، ا" (31 عامًا) على ذمة القضية في محافظة الفيوم، ووجهت إليه تهمة مواقعة ابنة شقيقه التي تبلغ من العمر 17 عامًا بالقوة، إذ استغل احتياجها علاج علتها المرضية، وأوهمها بأنها ممسوسة من قوة خفية، وادعى قدرته على علاجها.

وحسب أمر الإحالة فقد استقدم المتهم ابنة شقيقه إلى مسكنه لبضعة أيام حتى اطمأنت له، واستغل صغر سنها، وسقاها محلولًا مخدرًا، ثم عاشرها فحملت منه سفاحًا.

وحددت محكمة جنايات الفيوم نظر الدعوى الجنائية أمامها في منتصف كانون الثاني المقبل، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
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