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ذهب لشراء الحليب فتحول إلى مليونير.. اليكم قصة الأميركي المحظوظ

Lebanon 24
01-01-2022 | 15:38
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رحلة أقل من عادية إلى متجر غذائي، لشراء الحليب، أصبحت قصة "مذهلة"، وحولت رجلا عاديا إلى مليونير.

كان دينس ويلوباي ذاهبا في رحلة عادية لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله، من متجر "سيفن إليفن" بولاية فرجينيا الأميركية، قبل أن يقرر شراء بطاقة يانصيب عندما كان يهم بدفع قيمة الحليب.
وتفاجأ ويلوباي لاحقا عندما أعلنوا أنه الفائز الجديد بيانصيب الولاية، وقيمته مليون دولار، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز هي 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع "سي إن إن".

وعرضت المسابقة على الأب الأميركي خيار الحصول على دفعات سنوية للمبلغ تستمر لمدة 30 عاما، أو الحصول على مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وهو مبلغ مخصوم بسبب الضرائب، ليختار الخيار الأول.

وأشار الرجل الأميركي إلى أنه لم يقرر شراء تذكرة اليانصيب من قبل الذهاب، لكنه تشجع عندما رآها خلال شرائه حليب الشوكولاتة.
 
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