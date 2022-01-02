هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟

أحيانا تُدهشنا بعض الأبراج بقوة إحساسها وقدرتها على معرفة ما يدور ببالنا وما يخطط له الآخرون من حولنا، بالإضافة إلى أنهم يستطيعون بسهولة اكتشاف الكذب والخداع، الأمر الذي يجعلنا نبرر هذا بأنهم يمتلكون "الحاسة السادسة" وهي ميزة لا يمتلكها الكثيرون، فهي حاسة تختلف عن النظر واللمس والسمع وغيرها من الحواس الخمسة، وتعتبر موهبة يمنحها الله عز وجل للبعض، والبعض الآخر يحصل عليها بسبب صفات لديه مثل أصحاب هذه الأبراج، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ "اليوم السابع" كما يلي.

برج العذراء

شدة ذكاء أصحاب برج العذراء تجعلهم يتمكنون من اكتشاف الكذب والخداع، حيث أن إحساسه العالي ينتج عن حدة ذكائه، كما أنه يلاحظ الأشياء غير الملحوظة ويركز جدا في التفاصيل الدقيقة، بالإضافة إلى أنه يتنبأ بما سيحدث بعدها ومن النادر جداً أن تجده يخيب إحساسه.

برج العقرب

أما مولود العقرب فيتمتع بدقة ملاحظة عالية جدا وهو ما يجعله يعتمد عليها خلال تعامله مع الآخرين، كما أن الحاسة السادسة لأصحاب برج العقرب تكمن في حسهم العاطفي المرهف الذي يتيح لهم التعرف على مشاعر الآخرين بسهولة ويمنحهم امتيازا كبيرا في التقرب منهم وتشجيعهم على البوح بالعديد من الأسرار الخاصة، لذلك فهو يكتشف بسهولة من يكذب عليه ويخدعه.

برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بقوة حاستهم السادسة، الأمر الذي يجعلهم يمتلكون القدرة على التنبؤ بالأمور التي قد تحصل، وهذه القدرة غير العادية على التنبؤ بالأحداث المستقبلية بفضل بصيرة مواليد برج السرطان وتركيزه الشديد، فهو يستطيع الكشف عن خفايا الأجواء من حوله، وإدراك ما يدور من أحداث.

برج الجدي

يعشق مواليد الجدي النظام ويبرع أصحاب برج الجدي في استخدام المنطق في التعامل مع مشكلاتهم. فضلا عن سرعة البديهة التي يتميزون بها مما يجعلهم يسرعون في معالجة الأمور ويمتازون بوجه عام بالبساطة في جميع أمور حياتهم، أي أنهم يستخدمون المنطق وسرعة البديهة كوسيلة لمعرفة خبايا الآخرين واكتشاف الأشخاص الذين يحاولون الخداع والكذب عليهم.