أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح

ما الذي يحمله شهر كانون الثاني للعام 2022 من توقعات للأبراج على الصعيد العاطفي والمهني؟ وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات وأحداث مهمة لكل برج من الأبراج؟

إليكم أبرز وأهم التوقعات لشهر كانون الثاني للأبراج من الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح.

برج الحمل

حاذر حتى لا تبتعد عن المنطق في مقاربتك بعض الأمور. إلا أن كوكبَي مارس ومركور في مواقع مناسبة لك في غالب فترات هذا الشهر، الأول في القوس والثاني في الدلو فيغمرانك بقدرات شتى وبظروف تطرأ عند أية صعوبة لإنقاذك وفتح أبواب جديدة، كذلك تتحدث الأفلاك عن حاجة لإحاطة النفس بصداقات مهمة في حين يشير مركور في الدلو إلى لقاءات مميزة تتمّ في أول الشهر من السنة.

مهنيا: يحمل لك الشهر الكثير من النجاحات المقرونة ببعض التعقيدات، حيث تتحرّك الأحداث بوتيرة سريعة في حياتك المهنية، ويصعـب عليـك ربما إكمال ما تتمناه أو ما تخطط له. قد تضطر إلى قبـول بعض الأوضاع أو إلى تأجيـل لا بد منه حتى تتوصـل إلى غايتك. يشهد منزلك العاشر وجود كواكب عدة وهو منزل العمل ما يشير إلى ضغط كبير في هذا المجال. قد ترتبك أمام خيار ما، أو أمام ظرف يجعلك حائراً وغير قادر على اتخاذ القرار.

برج الثور

يحمل لك شهر كانون الثاني 2022 الانفعالات الكثيرة والتجارب الشخصية التي لا تنسى. تستعيد مع الحبيب بعض الذكريات وتتودد إليه على أثر ظروف تطرأ وتجعلك أكثر تقرباً منه وتبتسم لك الأجواء العاطفية طوال الشهر فتستعيد السلام والهدوء ربما بعد فترة مـن الإنتكاسات.

مهينا: يحمل شهر كانون الثاني 2022 بعض التناقضات، لكن في نفس الوقت يكون له وجهاً إيجابياً يجعلك تنعم ببعض الفرص أو بسعادة ونجاح، فمنزلك التاسع، أي الجدي يستقبل الشمس وفينوس مع بلوتون المستفز فيه وهذه الكواكب متناغمة مع نبتون. تعالج شؤون قضائية إذا كنت مهتماً بها وتخوض مفاوضات فكرية وتضع النقاط على الحروف، مستعيناً بالمنطق والواقعية

برج الجوزاء

قد تعيش بعض الجمود الذي يجعلك تحتاج إلى بعض العلاقات العاطفية ويغذي بعض الرغبات الجسدية، لكنه أيضاً يشير إلى بعض الالتباس في العلاقات العاطفية وإلى بعض المحاسبة والتبرير الذي تضطر له في بعض الأحيان.

مهينا: لا تستخف بقدراتك أيها الجـوزاء ولو كان هذا الشهر يحمل بعض الإرباك بسبب مواقع فلكية معقدة بالنسبة إليك، خاصةً فـي ما يتعلّق بمارس وجوبيتير. وحده كوكب مركور يدعم خطواتك اعتباراً من تاريخ 3 إلـى 26 ويوحي لك ببعض الأفكار الجيدة رغم أنه يسجل تنافراً شديداً مع أورانوس بين 12 و17، ويؤثر ذلك على الصعيد العام، ما يفرض عليك بعض التأنّي إن كنت مسافراً أو الحرص على سلامتك في هذه المرة. حاذر من القيام بإستثمارات مالية غير محسوبة ولا تبعثر طاقاتك، حتى لا تجد نفسك أمام بعـض العوائق، قد تتاح لك فرص مالية جيدة، لكن عليك أن تحافظ علـى عقلانيتك وموضوعيتك وعدم الذهاب بالأوهام بعيداً.

برج السرطان

تتحلى بالجرأة والشجاعة للمواجهة في الشهر هذا، خاصةً أن كوكب الحظ جوبيتر داعم لك في برج الحوت، وأنّ الشمس في الجدي تعزز علاقاتك الإنسانية وتجعلك أكثر قدرة على التعاون مع المحيط. يكون لجوبيتر تأثير كبير على مجريات هذا الشهر الذي يحمل إليك سفر أو دراسة خارج محيطك الاعتيادي ويسهّل كل أنواع التعليم والعلاقات مع الخارج، فهو في منزلك التاسع يحميك مـن بعض المخاطر.

مهنيا: ركّز على أهدافك في هذا الشهر بدون أن تلتهي يميناً وشمالاً، وحاول أن تبتعد عن الناس المتوترين وادرس أوضاعك المالية بهدوء مصححاً ما يجب أن تصححه. تحتاج في هذا الوقت إلى مراقبة كل ما يحصل حولك بعناية تامة، لا تهمل أي تفصيل، خاصةً إذا تعلق الأمر بشأن صحي. تلتقي كواكب كثيرة في برج الجدي أي في مواجهة برجك لكي تفرض عليك نظاماً جديداً وتجعلك مقيداً قليلاً بالشركاء أو بالجهة المقابلة لك سواء تعلّق الأمر بناحية مهنية مالية أو شخصية. لا شك أنك تعيش بعض التناقضات وتضطر أن ترضخ لمتطلبات الزملاء والشركاء. تصبو إلى التغيير والتطور، لكن تضطر إلى بعض التسويات وربما إلى تقديم تنازلات وقد تشغلك شؤون مالية وتكلفك الكثير، بسبب تغيير قد يحصـل أو تشديد في مجال ما، ما يضطرك مثـلاً إلى طلب سلفة أو قرض أو إلى إعادة النظر بالميزانية التي وضعتها، إما لمشروع مهني وإما لشؤون حياتية.

برج الاسد

حاذر من تصرفات ارتجالية على أثر بعض الإنفعالات، حتى لا ترتكب أخطاء جسيمة. قد تواجه بعض العقد في حياتك العاطفية، نوع من الدراما التي تحبها والتي تحفزك فتولد في نفسك انفعالات شديدة. لن ترضيك العلاقات الهادئة الروتينية، بل تسعى وراء الصعب الذي قد يحيرك، فيهبك الفلك ما تريد ويعرضك لبعض التحديات لكي تشعر بفرح الانتصار على كسب بعض القلوب. لا شك في أنك تقود المسيرة العاطفية في هذا الوقت وتخطط للمستقبل بإرادة. إذا بدأت علاقة ما فقد يكتب لها الاستمرارية. تميل أكثر إلى التحفظ إزاء الجديد رغم ذلك، وتفضّل أن تدرس وضعك بهدوء بعد أن تطمئن إلى حسن التجاوب معك.

مهنيا: تبرز في الشهر الأول من السنة قضايا مهنية مهمة جداً وإلى جانبها مسألة صحية تتطرّق إليها بجدية، فكوكبا الشمس وفينوس في برج الجدي يركزان على اهتمامات طارئة وفرص لا بأس بها لإيجاد حلول لبعض العقد التي برزت في أواخر السنة الماضية. إنّ توافق بلوتون مع الشمس يتحدث عن تحسّن في المشاريع البعيدة الأمد والتخطيط لذلك، وزد على ذلك كوكب مارس في برج القوس الذي يسهل المهمات ويزودك بشجاعة كبرى. يحميك هذا الوضع من مستجدات مختفلة قد تربكك ويعزز فينوس أيضاً حياتك العاطفية، كما أنك تستفيد من فترة من الإبداع والوحي لترتيب أمورك وزيادة عائداتك.

برج العذراء

تتاح لك فرصاً عاطفية واجتماعية سعيدة عبر بعض الاتصالات العائلية أو في محيطك الضيق، تشارك بمحاضرات ومؤتمرات ومناسبات تظهر خلالها قدراتك وتلمع بحضورك الجذاب، كما تنال موافقة على طلب لك يتعلق بمشروع شخصي تحلم به. قد تتخذ قراراً عاطفياً تحرص على أن ترضي به العائلة.

مهنيا: تهبك السماء في بداية هذه السنة أوقاتاً ممتعة وحلوة، كأنك تحتفل بالعيد حتى تاريخ 20، حيث يلتقي فينوس الشمس وبلوتون فـي برج الجدي وهي كواكب متناغمة مع أورانوس في الثور ونبتون وجوبيتر في الحوت. إذاً فعظم الكواكب تغازلك في الشهر هذا ما عـدا كوكب مارس الذي للأسف يعاكسك وهـو أساسي في خضم المعارك المهنية والذي قد يحمل إليك بعض اللامتوقع والانفعالات المفاجئة والإندفاع الآني، الذي يجعلك تتخذ قرارات ارتجالية في بعض الأحيان. إلا أن الشهر برمته يكون واعداً ويجعلك مفعماً بالنشاط، تقدم أفكاراً بناءة وعروضاً ربما واقتراحات وتبني على أشياء واضحة بعض المشاريع وتناقش الوسائل الآيلة إلى التنفيذ، مستقطباً التأييد بفضل حماستك وتفاؤلك.

برج الميزان

قد تبحث عن الحب خارج الإطار الاعتيادي أو تقع في الغرام على أثر لقاء غير متوقّع وذلك في أواخر الشهر.

مهنيا: تبدأ السنة مع نجاحات مهنية وسعي نحو إنجاز يلوح في الأفق، إلّا أنّ البعض يحاول إخفاء الضوء عنك وتبنّي ما حققته مـن إنجازات لافتة. تطل على صراعات أيضاً، موعوداً بنتائج إيجابية بفضـل مركور في الدلو ومارس في برج القوس. قد تأخذك المغامرة بعيداً فتحاول أن تشق طريقاً جديدة بكثير من التفاؤل والأمل. تبهر الآخرين بحضور ذهني وقدرات جمة وميزات قل نظيرها. جوبيتر في منزلك السادس، أي في الحوت، يحثك على مواصلة الجهود والعمل، إلا أنّ تراجع كوكبك فينوس، قد يشوّش عليك الرؤية ويجعلك غير واثق مما تريده فعلاً تتاح لك فرصة لتطوير أعمالك قد تكون استثنائية.

برج العقرب

يحالفك كوكب فينوس فـي برج الجدي طوال الشهر، وإذا أردت أن ترتبط بصورة نهائية فستتاح لك الفرصـة الآن، أمّا إذا أردت المغامرة فالأفلاك تلبي حاجتك أيضاً. إلا أنّ تراجع كوكب فينوس وكوكـب أورانـوس حتى تاريخ 17 فقد يولد تردداً وإرباكاً وتأجيلاً لبعض الاستحقاقات، لمواليد الدائرة الأولى خاصةً.

مهنيا: تكاد تكون الأوفر حظاً في بداية هذه السنة فالمشهد الفلكي يراعيك طوال فترة هذا الشهر وتخدمك الظروف كما التطورات. الآن تسير على خط واضح وتوظف كل معلوماتك فـي مجال مثمر، ملاحقاً هدفا فعيناً ومكلفاً بمهمة تؤذيها بشكل ممتاز. ثق بنفسك، واحلم أيضاً فبدون الأحلام لن تتوصل إلى شيء وها هـي الأفلاك تؤازرك وتشجعك على ذلك وحتى على المغامرات، لا تخف من تغييرات تطرأ في هذا الشهر، بل تكيف معها إذ إن ما يحصل يأتي لمصلحتك في غالب الأحيان.

برج القوس

الفرص الرومنسية قد لا تغيب عنك أيضـاً ولـو لفترات قصيرة جداً وربما تقتصـر فـي الأيام الثلاثة الأولى وفي الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، فكوكب الحب بالنسبة إليك وهـو مركور يتراجع في هذا الوقت ويخفف من الوهج العاطفي، ما يجعلـك تمرّ بفترات مـن الشكوك وتتهرب مـن بعض المواجهات.

مهنيا: تبدأ السنة مع آمال كثيرة وأحلام مضاعفة متستفيد مـن أجواء واعدة ومن فرص تطرأ بصورة مجانية ولو كنت تطمح إلى الأفضل منها. يسكن كوكـب مارس برجك حتى تاريخ 24 ويزودك بطاقة كبيرة للعمل والإقدام كما بحماسة إستثنائية لالتقاط بعض الفرص والاستثمار، انتصر أيها القوس على شكوكك الماضية وحاول أن تستفسر عن بعض الأعمال بدون ارتياب أو تـردد. قـد تحصـل علـى أجوبة مقنعة جداً تحملك إلى آفاق جديدة وإلى خيارات لم تكن سابقاً في الحسبان. إنه الوقت المناسب للمبادرة وللتحرر من بعض القيود السابقة رويداً رويداً، شـرط ألّا تسبب الحرج لأحد تقدم على خيار حاسم وتجد من الضرورة إحـداث تغيير يريح بالك، وذلك على أصعدة مختلفة، يحمل إليك مركور في الدلو حتى تاريخ 26 أفكاراً مبتكرة ويزودك بقدرات محفرة جداً تتطور أعمالك.

برج الجدي

يحدث ما يسعدك في هذا الشهر. توضح الرؤية على الصعيد العاطفي وتكوّن لنفسك صورة فعلاً سواء في مستقبلية عما تريده حياتك الحميمة أو العائلية، تتخلص من أوهام سابقة. لقد تركت وراءك ما لم يعد مفيد لك الآن. تفكر بالغد وتعرف إلى أين تسير.

مهنيا: غالباً ما يكون هذا الشهر مميزاً بالنسبة إليك. فالشمس في برجك تضيء على شخصيتك وتسلط عليك الاهتمام فتجعلك مشرقاً بإرادتك القوية ومتفائلاً إيجابياً، كيف وهي في هذه السنة تلتقي بفينوس طوال الشهر عندك في حين يتناغم هذان الكوكبان مع أورانوس بلوتون ونبتون. باختصار إن الطالع الفلكي جيد جداً في بداية هذه السنة، حيث تتخذ قرارات مهمة أو تطرأ احداث وظروف تنسجم وأهواءك وطموحاتك. تشعر بالأمان وتتوق إلى الأفضـل وتجد أن الأبواب أمامك مفتوحة لكي تحقق إنجازات لا بأس بها. تتحقق بعض الآمال فتسير أمورك كما تشتهي وقد تلتقط فرصة تكاد لا تصدق أذا توفرت لك، تستسهل العمل وتبلغ أهدافك بدون انتظار وبدون مشاكل تذكر، تتلقى نتيجة لطلب لك سابق أو لسعي حثيث قمت به في السنة الماضية وتفاجأ بهذه السرعة في قطف الثمار، تتقدم بأفكار مبتكرة وبناءة تلفت أنظار بعض المعنيين، وتكـون هـذه الأفكار مثمرة جداً بحيث توظف في مجالات واعدة، قد تدهش الآخرين بحسّك العملي وقدرتك على ترجمة الأفكار إلى وقائع.

برج الدلو

حياتك العاطفية قد تتأثر بهذه الاتجاهات. تميل إلى لقاءات ثنائية بعيداً عن الصخب وإذا كنت خالي القلب فقد تطل عـلى لقاءات مذهلـة فـي بعض الأحيان وفـي أماكن لم تنتظرها. يبدو أنـك اتخذت القرار بشأن خياراتك الشخصية وفهمت ما هي حاجتك الحقيقية، وقد تعقد صداقة متينة تؤهلك للذهاب أبعـد من علاقة اجتماعية وتجعلـك ربما فـي الأشهر المقبلة تتخذ قراراً بالارتباط.

مهنيا: تبدأ السنة مع مركـور في برجك بين 3 و26 ويجلب إليك الحظ في نجاح مهماتك، خاصةً أنه يلتقي بساتورن ويتناغم مع مارس في برج القوس. لتكون الفترة الأولى من الشهر واعـدة، شرط أن تجرؤ على القيام بمبادرة معينة. وحده كوكب أورانوس يعاكسك وما زال يفرض عليك بعض التأني أو يحد مـن قدراتك في بعض الأحيان أمام ظروف جديدة تطرأ وشروط عالقة تكبلك. المهم أن تسير بهدوء وبدون تسرع، حتى لـو توفرت فرض لتحسين الأوضاع أو للإنطلاق نحو بعـض المغامرات. أن تكون جريئاً لا يعني أن تكـون متهوراً، لكـن حاول أن تتعاقل بإيجابية وأن تنظم نفسك حتى تدرس الأوضاع بدون تشـتج.

برج الحوت

تبدو سعيداً ويحصل ما يجعلك تحقق أمنية أو حلم، تبحث عن جديد في حياتك وتشعر أن الأحداث تخدمك. تقبل على لقاءات ممتعة ومسلية وتنال الرضى من قبل من تحب، أو تتواصل مع شخص طالما أعجبت به. قد تلبي دعوات وتشارك بمناسبات كثيرة طوال الشهر ويسطع نجمك فترشح لجائزة أو لتقدير ما.