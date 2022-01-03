نصائح مهمة جدا لحماية سيارتك من السرقة!

من أبسط الطرق لحماية سيارتك إغلاق الأبواب وإغلاق النوافذ في أي وقت لا تكون فيه داخل السيارة. يمكن للنوافذ المفتوحة والأبواب المفتوحة أن تجذب اللصوص بسهولة، أو أن تمنحهم فرصًا لمراقبة سيارتك والانقضاض عليها في الوقت المناسب.إن الوصول إلى المفتاح هو أبسط طريقة يمكن للسارق أن يسرق سيارتك لذلك لا تترك المفاتيح في أماكن مكشوفة ولا تتركها في سيارتك أبدًا، حتى لو كنت تدخل متجرًا صغيرًا أو مكانًا آخر لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثانيًا، كن حذرًا من المكان الذي تحتفظ فيه بمفتاحك الاحتياطي. يمكن أن يؤدي تخزين المفتاح الاحتياطي خارج السيارة أو داخلها إلى تسهيل سرقة اللصوص لسيارتك.كن حذرًا بشأن المكان الذي تركن فيه سيارتك. عندما يكون ذلك ممكنًا، أوقف سيارتك في مرآب آمن، قد يكون هذا مرآبًا خاصًا بك، أو مرآبًا لمكان عملك. عندما تضطر إلى الوقوف في الخارج، كن انتقائيًا بشأن المكان الذي تترك فيه سيارتك. أولاً، ابحث عن المناطق المضاءة جيدًا والتي قد تردع السارق. ثانياً تجنب المناطق النائية حيث قد يحاول اللص الوصول إلى سيارتك من دون أن يراه أحد.الأشياء الثمينة التي يمكن رؤيتها داخل السيارة يمكن أن تكون جذابة بالنسبة للسطو المحتمل. تجنب ترك محفظتك أو هاتفك أو أي أشياء أخرى باهظة الثمن في سيارتك. تجنب أيضًا ترك حقائب التسوق أو غيرها من الأمتعة في المقصورة، لأنها تشير إلى وجود شيء جديد أو قيِّم، حتى لو كانت فارغة أو تحتوي فقط على بعض البقالة.قد تتفاجأ عندما تعلم أن عجلات سيارتك يمكن أن تتعرض أيضًا لخطر السرقة خصوصاً وأنه يمكن أن تكون سهلة الإزالة بسرعة، ولها قيمة عالية عند إعادة البيع، بخاصةً إذا كانت من الطرازات الباهظة الثمن. لا يقتصر دور حماية عجلات سيارتك على زيادة صعوبة سرقة السارق للعجلات بنفسه، بل أيضًا لمنعه من القيادة بعيدًا. تشمل الأجهزة التي يمكن استخدامها لتأمين عجلات سيارتك أقفال صواميل ومشابك للعجلة.تأتي معظم السيارات اليوم مزودة بنظام إنذار مدمج. عندما يتم تشغيل المنبه، تصدر السيارة ضوضاء عالية. غالبًا ما تكون هذه الضوضاء كافية لردع السارق. إذا لم يكن في سيارتك منبه مدمج أو كنت لا تشعر أنه كافٍ، يمكنك أيضًا شراء جهاز إنذار من المتاجر للحفاظ على سيارتك آمنة.يمكن أن تساعد النصائح المذكورة أعلاه في الحفاظ على سيارتك وممتلكاتك آمنة ومنع اللصوص من القيادة بعيدًا بسيارتك كما وأنه من المهم أن يكون لديك خطة احتياطية من خلال الاعتماد على بوليصة التأمين الشاملة على السيارة لأنه في حالة السرقة أو التلف، سيتم تعويضك عن خسارتك.