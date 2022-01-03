بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... سيدة حجزت نفسها 5 ساعات في حمام الطائرة

عزلت راكبة أميركية نفسها داخل حمام طائرة لما يقرب من 5 ساعات، بعدما أجرت اختبار فيروس كورونا المستجد ‏في منتصف رحلتها الجوية، والتي جاءت نتيجته إيجابية، ووفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكدت الراكبة، وتدعى ماريسا فوتيو، تعمل مدرسة في ولاية ميتشيجان الأميركية، في تصريحات تليفزيونية، إنه "كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكانت مخاوفها الأكبر هي أن تنقل العدوى لهم".



وأجرت فوتيو اختبار "كورونا" سريع، بعد أن شعرت بألم في حلقها، خلال رحلة قطعتها من شيكاغو إلى ريكيافيك بـ آيسلندا، وتبين إيجابية نتيجتها، وقررت عزل نفسها على الفور طوال الرحلة.

ووثقت ماريسا فوتيو، تجربتها داخل حمام الطائرة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك"، وحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة، وبسبب تصرفها، نالت المدرسة من المضيفين "حجرًا صحيًا خاصًا بكبار الشخصيات"، والذي يشمل حصولها على الطعام والمشروبات طوال الوقت، فضلًا عن فحصها باستمرار للاطمئنان عليها.