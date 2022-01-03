أبراج لا تقبل الهزيمة ولا يمكن منافستها في العمل.. هل أنت من بينها؟

ان المنافسة الشريفة هي أساس استمرار النجاح في بيئة العمل، وعادة حسنة علينا جميعا أن نتحلى بها، ولكن هناك بعض الأبراج التي لا يمكنك أن تنافسها في العمل لما تتمتع به من مهارات بارعة وصفات متميزة، تجعلها تستحوذ على أنظار الجميع وتخطف الأضواء ممن حولها وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ "اليوم السابع" حيث ذكرت 4 أبراج لا يمكنك منافستها في العمل وهي كالتالي:

برج الثور

يتميز أصحاب برج الثور بأنهم معتادون على القيام بالأعمال الصعبة والشاقة، لذا فهو على قدر عالي من المسؤولية، كما أن برج الثور يسعى لتطوير مختلف المهارات الخاصة به حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل مميزة مستقبلاً، كما أن سمة الإبداع تجعل مواليد برج الثور يتميزون عن غيرهم من الأبراج الأخرى في بيئة العمل، لذلك فهو عنصر ماهر ومميز في أي مجال يعمل فيه.

برج العقرب

من المعروف عن مواليد برج العقرب أنهم يريدون تحقيق النجاح بسرعة بالغة، وهو ما يجعله يسابق الزمن في خطواته العملية وتفكيره المستمر في مستقبله، كمان أنه إنسان عملي وقادر على تجاوز مشاكل العمل ببساطة، أي أنه يستطيع تبسيط كل التعقيدات، ولهذا يلجأ له عدد كبير من زملائه في العمل، وبفضل قدرات ومهارات برج العقرب وذكائه الشديد فإنه يحظى بمكانة مرموقة في عمله الأمر الذي يجعله مسيطرا على زمام الأمور وهو أيضا ما يجعله يبدو مسيطرا في كثير من الأحيان.

برج الأسد

يعتبر مولود برج الأسد من أكثر الشخصيات التي تحب العمل، فهو شخص مجتهد وطموح إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى أنه لا يقبل الهزيمة مطلقا ويسعى جاهدا لتحقيق أهدافه مهما كلفه الأمر من معاناة وتعب، فبرج الأسد مخلص لعمله ومتمسك بواجباته، يثابر بجد وإصرار على أمل الوصول للقمة، وإذا وقع حادث طارئ في عمله تجده يواجه كل الصعاب والمشاكل بشجاعة ووعي كبيرين غير متوقعين منه.

برج السرطان

أصحاب برج السرطان لا يحبون الأعمال الروتينية مطلقا وهذا بسبب أنهم يعشقون التميز والتفكير خارج الصندوق، فعندما يعمل في الأشياء التي يحبها فإنه يتحول إلى مبدع لا مثيل له، لذا فإن مديره في العمل يدرك جيدا أنه شخص مميز ولا يقدرون على الاستغناء عنه نهائيا، وهذا بفضل السمات العامة الخاصة ببرج السرطان كالطموح والاجتهاد، تجعل مسيرته المهنية مشرفة ومليئة بالنجاح والتميز.