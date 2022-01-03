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منوعات
مواليد 5 أبراج وإيجابيات مدهشة في أول أشهر 2022
Lebanon 24
03-01-2022
|
08:00
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من الممكن ان يعيش مواليد 5 ابراج الايجابيات المدهشة وغير المتوقعة مع حلول العام 2022. فالكثيرون ينتظرون هذه السنة ويريدون ان يعرفوا ما تخبئه. اذاً يبدو انه حان وقت الفرح بالنسبة الى مواليد هذه الابراج لأسباب مختلفة قد تكون عائلية او اجتماعية او مهنية او مادية.
الحمل
من الممكن ان يعيش هذا المولود حدثاً سعيداً مع افراد عائلته. وقد يكون لقاء بعد فراق او ولادة او جائزة او رحلة غير مسبوقة او غير ذلك. فمن الممكن ان تعيد اليه السنة الجديدة ابتسامته وان تشعره مجدداً بأن الحياة جميلة. كذلك قد تزداد ارباحه المادية في النصف الثاني من العام. وكل ما عليه فعله هو الصبر والمواظبة على العمل من دون ملل او كلل.
العذراء
هو البرج الطموح الذي قد يبدأ بتحقيق احلامه وانتظاراته بحلول العام الجديد. فقد يقوم بعمل غير مسبوق ينقذه من واقع لا يعجبه. ويمكن ان يشكل هذا الخطوة الاولى على طريق مستقبله الزاهر. كذلك من الممكن ان يعيش الفرح على المستوى العائلي بعد حالة من الملل والروتين والانتظار القاسي. لذا عليه ان يعيش ايام هذا العام بفرح وتفاؤل.
الميزان
مكن ان يشهد مولود الميزان تغييراً كبيراً على مستوى حياته المهنية والاسرية. فقد يبدأ عملاً جديداً يعود عليه بالدخل المادي المهم. كذلك يمكن ان يتخلص من حمل ثقيل يرهقه منذ سنوات بطريقة ايجابية. ومن الممكن ايضاً ان يبدأ القيام بخطوة جديدة قد تحدث انقلاباً كبيراً في يومياته وتعيد اليه الامل المفقود. فقد ينتقل بعض مواليد هذا البرج للاقامة في بلد آخر يفتح امامهم افقاً جديدة مختلفة.
القوس
من المهم ان يدرك مولود القوس منذ الآن ان لكل امر نهاية وان الشمس ستشرق من خلف الغيوم مجدداً. اذاً عليه التخلي عن تشاؤمه وان ينحو نحو التفاؤل. فالايام المقبلة قد تخبئ له عدداً من المفاجآت السعيدة. فقد يلتقي حبيباً بعد غياب. وقد يبدأ الشعور بالرضى بالتسلل الى قلبه بعد مرحلة من التململ والقلق. كذلك يمكن ان يبدأ بالاحساس بالاستقرار والهدوء على المستوى النفسي. وقد تأتيه اخبار ترتبط بتغيير كبير في حياته وحياة اسرته.
الدلو
هو من مواليد الـ5 ابراج الاكثر حاجة الى التغيير الايجابي في 2022. وهو ما يمكن ان يحدث وخصوصاً على المستوى المهني. فقد تتحسن اوضاعه في العمل الى حد كبير. وهذا ما قد يؤدي الى زيادة ارباحه المادية. لذا قد يتوقف عن طلب المساعدة من الآخرين. بل انه قد يبدأ بالقيام بمشروع رابح. فهذا العام هو عام الانقلاب الايجابي الكبير بالنسبة الى مولود الدلو والى افراد اسرته. اذاً عليه الحرص على اخذ القرارات الصحيحة والصائبة والمثمرة دائماً لأنه من مواليد 5 ابراج يعيشون الايجابيات في السنة الجديدة.
المصدر: الجميلة
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