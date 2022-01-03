الحمل: حل كل المشاكل في لحظة واحدة أمر مستحيل تمامًا، عليك تحمل مسؤولياتك كاملة وبدء العمل لإيجاد الحلول بدلاً من انتظار المعجزات.

الثور: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة.

الجوزاء: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني.

السرطان: تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب.

الاسد: تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين.