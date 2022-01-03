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برجك اليوم

Lebanon 24
03-01-2022 | 23:07
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الحمل: حل كل المشاكل في لحظة واحدة أمر مستحيل تمامًا، عليك تحمل مسؤولياتك كاملة وبدء العمل لإيجاد الحلول بدلاً من انتظار المعجزات. 
 
الثور: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة.
 
الجوزاء: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني.
 
السرطان:  تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب.
 
الاسد: تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين.
 
العذراء: تشعر بالرضا عن نفسك وعملك لأنك تظن أنك قمت بكل شيء كان بوسعك القيام به ومحاولة تفادي الوقوق بأي خطأ‏.
 
الميزان:  يتوقع لك الفلك أن تعيش علاقة عاطفية قريبًا، لكنها مختلفة واستثنائية، وينصحك بعدم التفكير في الماضى وألا تجعل تجاربك السابقة تؤثر في اختياراتك.
 
القوس: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجلّ كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.
 
الجدي: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.
 
الدلو:  تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة.
 
الحوت: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك.
 
 
المصدر: السومرية
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