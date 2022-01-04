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منوعات
تعافي مريضة بكورونا بجرعة "فياغرا"! اليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-01-2022
|
05:00
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تماثلت ممرضة بريطانية مصابة بفيروس كورونا للشفاء من الفيروس على نحو وصف بالمذهل، بعد إعطائها جرعة من عقار "الفياغرا"، في إطار علاجي تجريبي أخرجها من غيوبة دامت 28 يوما.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الممرضة مونيكا ألميدا التي تبلغ من العمر 37 عاما، تعافت بفضل العلاج التجريبي بحبوب الـ"فياغرا"، مشيرة إلى أن الممرضة ملقحة بشكل كامل ضد الفيروس إلا أنها أصيبت به يوم 31 أكتوبر الماضي، ثم أدخلت المستشفى في التاسع من نوفمبر.
وبعد أسبوع نقلت الممرضة إلى وحدة العناية المركزة ثم تقرر وضعها في "غيبوبة مستحثة طبيا"، وهو خيار يلجأ إليه الأطباء ريثما يجدون حلا للمريض.
وأوضحت المريضة المتعافية، أن الأطباء كانوا على بعد 3 أيام فقط من وقف إطفاء جهاز التنفس الاصطناعي، عندما بدأت في التحسن، واستيقظت يوم 14 ديسمبر الماضي.
وعند الاستيقاظ، أخبر الأطباء في مستشفى مقاطعة "لنكون"، المريضة أنهم أعطوها جرعة من "الفياغرا"، في إطار علاج تجريبي كانت قد وافقت عليه وهي ما تزال في كامل الوعي.
ويساعد دواء "الفياغرا" على إتاحة تدفق أكثر سلالة للدم في مختلف أنحاء الجسم، من خلال إراحة جدران الأوعية الدموية، وهذا الأمر أدى إلى شفاء الممرضة في غضون أسبوع فقط.
وعانت الممرضة المختصة في التنفس، من أعراض شديدة للغاية بعد إصابتها بفيروس كورونا، إذ فقدت حاستي الشم والذوق كما بدأ سعالها يمتزج بالدم، وانخفض مستوى الأوكسجين لديها بشكل كبير وعندما نقلت إلى المستشفى كانت قد أصبحت عاجزة عن التنفس بسبب مضاعفات كوفيد- 19
المصدر: روسيا اليوم
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