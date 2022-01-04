هذه الأبراج تغضب وتتصرف بعنف.. احذروا منها

بعض الأبراج لا يستطيعون التحكم في تصرفاتهم وردات فعلهم، ويمارسون العنف بشكل متكرر في أفعالهم؛ إنهم يغضبون أو ينزعجون لدرجة أنهم لا يستطيعون التراجع. غالباً ما تكون هذه الأبراج عنيفة بسبب سمات شخصيتهم ومشاعرهم الشديدة بالغيرة والكراهية والغضب. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الحمل

من السهل استفزاز مولود برج الحمل، لذلك فهو إلى حد بعيد أكثر الأبراج عنفاً. هو ليس رائع في الخسارة، لذلك ليس من المحتمل أن يتصرف بعنف من أجل تغيير النتيجة لصالحه. إذا اندلع غضب برج الحمل، فسوف يشتعل ويترك الدمار في طريقه. لا يعني ذلك أنه عنيف جسدياً، لكن يمكن أن يكون عنيف بكلماته. إذا شعر يوماً بأذى جسدي من الكلمات، فمن المحتمل أنك فعلت شيئاً ما للتغلب على الجانب السيئ من الحمل.

برج الأسد

غالباً ما يكون لديه شعور قوي باحترام الذات والاستحقاق، لذلك إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما يعترض طريق ما يريده، فسوف يتصرف بعنف. غالباً ما يحتاج الأسد إلى أن تكون كل الأنظار عليه، وإذا سرق شخص ما الأضواء، فقد يصبح وحشياً ويتصرف بطريقة غير لائقة وعنيفة.

برج العقرب

لدى مواليد برج العقرب الكثير من المشاعر، لكنه لا يعبر عنها دائماً، ويمكن لهذه المشاعر أن تظل مكبوتة لفترة طويلة حتى تنفجر. يمكن أن يشعر برج العقرب بالغيرة والانتقام، وقد تعيقه هذه المشاعر لبعض الوقت، لكن عندما ينفجر، يمكن أن يكون عنيفاً. إنه لا يحب أن يتألم وحده.

برج القوس

القوس سهل الحركة ولكنه أيضاً متقلب ولا يرحم. القوس معروف بكونه عفوياً ولا يفكر في عواقب أفعاله مما يجعلها عفوية ومخيفة. قد يرى برج القوس أنّ الفعل العنيف هو دفاع عن النفس، أو الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله لحماية نفسه. إن عدم القدرة على التنبؤ هو ما يجعله ينذر بالخطر لأنك لا تعرف ما إذا كان سيعانقك أو يدفعك من الهاوية.

برج الجدي

ليس هناك حل وسط لبرج الجدي، إذا غضب، فسيتصرف بعنف. الجدي ثابت للغاية ويمكن الاعتماد عليه، وقد يكون من الصعب تذكر أنّ لديه جانباً مظلماً تماماً مثل أي شخص آخر. إذا غضب، فسيستخدم تصميمه للانتقام. يمكن أن يكون أحياناً مفرط الحساسية عندما يتعلق الأمر بالنقد ويمكن أن يكون هذا محفزاً لسلوكه السيئ.