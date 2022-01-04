الحيوانات الاليفة... سبب مباشر لحرائق المنازل

في أعقاب رصد 107 حالات حريق تسببت في إشعالها قطط، أرسل مسؤولون في كوريا الجنوبية رسالة لمربي الحيوانات الأليفة في العاصمة سول، تقول: احذروا فإن قططكم قد تحرق منازلكم.وجاء التحذير في وقت قدّر فيه قسم شؤون الحرائق والكوارث بالعاصمة، أن أكثر من 100 حريق على مدى السنوات الثلاث الماضية تسببت فيها قطط، حيث تمكنت العديد من هذه القطط من تشغيل المواقد الكهربائية بمخالبها.وقال تشونغ جيو تشول المسؤول في القسم -لصحيفة "كوريا هيرالد"- "إن حالات الإبلاغ عن حرائق تسببت فيها قطط ما تزال مستمرة"، وأضاف "ننصح أصحاب الحيوانات الأليفة بإيلاء مزيد من الاهتمام، حيث يمكن أن تنتشر الحرائق على نطاق واسع عندما لا يكون أحد في المنزل".ووفقا للصحيفة، فإنه قد تم تسجيل 107 حالات حريق أشعلتها القطط في الفترة ما بين كانون الثاني 2019 تشرين الثاني 2021، وقال مسؤولون إن ما يقرب من نصف هذه الحرائق اشتعلت أثناء وجود أصحاب المنازل خارجها، وإنه في الحوادث التي تم تسجيلها أصيب 4 أشخاص، وفي كثير من الأحيان فإن القطط نفسها لم تنجُ.ويقول تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) للكاتبة جينيفر حسنو، إن الحيوانات الأليفة يمكن أن تتسبب في إشعال حريق بالمنزل إذا ما تركت وحدها دون احتياطات أمان، ويورد التقرير نماذج لحوادث تسببت فيها قطط وكلاب وسلاحف.ويشير المقال إلى أن حوادث الحرائق التي تسببت فيها الحيوانات الأليفة عن طريق الخطأ ليست مشكلة فقط في كوريا الجنوبية، فوفقا للجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من ألف حادث حريق منزلي في كل عام تتسبب فيها حيوانات أليفة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح النسبة المئوية لهذه الحرائق التي أشعلتها القطط.وأوصى المسؤولون الكوريون بالإبقاء على الأشياء القابلة للاشتعال -مثل المناشف الورقية- بعيدا عن مواقد الطهي، للمساعدة في منع وقوع مثل هذه الحوادث.ويوصي الخبراء بغلق مقابض المواقد (خاصية التحكم في إشعال الموقد)، أو استخدام أغطية واقية على لوحة التحكم في الموقد. فالقطط -بحسب المقال- يمكن أن تأخذ دور البطولة في إشعال الحرائق المنزلية.