"لديه داء السيطرة".. 4 أبراج تحب التحكم في العلاقات العاطفية

تميل بعض الشخصيات إلى تولي السيطرة والهيمنة على الدور القيادي في العلاقة العاطفية بشريك حياتهم. وتعتبر الشخصية المسيطرة من أصعب الشخصيات التي قد تتعامل معها، حيث تتصف بالعديد من الصفات الصعبة والحادة، كما يتمتع الشخص المسيطر بإرادة قوية، وطموح. اليكم أكثر الابراج سيطرة في العلاقة بحسب "اليوم السابع".

من المعروف عن برج الأسد أنه يسيطر على شريكه في العلاقة العاطفية، ويميل لاتخاذ القرارات دون مناقشتها مع الطرف الآخر، حيث أن برج الأسد متسلط ومتطلب بطبيعته على الرغم من جاذبيته، لذلك قد تجد أشخاصاً لا يحبون البقاء مع أصحاب هذا البرج، بسبب رغبة الأسد أن يقوم بالسيطرة على كلّ من حوله وعلى كلّ شيء لديه، ويريد من الجميع اتباعه وتنفيذ أوامره.برج السرطان من الأبراج المعروفة بحب السيطرة، كما أنه يمتلك طاقة كبيرة يتصرف بها حسب الحالة التي يرغب بالسيطرة عليها، خصوصا في أموره العاطفية، بالإضافة إلى أنه يشعر برغبة بالغة في إتمام الأمور بالطريقة الصحيحة لذلك يحب أن يكون الآمر الناهي في أي علاقة، وهذا لأنه يؤمن بمعرفته بأفضل الأشياء والحلول لكل الأشياء بالإضافة إلى اهتمام برج السرطان بأدق التفاصيل وهذا بالطبع يدفعه للعمل على فرض إرادته على الآخرين.تدفع ثقة برج الحمل الكبيرة بنفسه إلى تولي زمام القيادة في العلاقة بصورة لا إرادية، وهذا بفضل امتلاك برج الحمل سمات قيادية فطرية تدفعه للتحدث بصراحة والدفاع عن آرائه، وتوقع أن يفعل الآخرون ذلك أيضاً، حيث يميل برج الحمل إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بطرفي العلاقة وحده، ثم تبرير الأمر أو الاعتذار لاحقاً، لأنه يرى ذلك أسهل من مناقشة الأمر قبل اتخاذ القرار، كما أن برج الحمل يتحكم فيه الشمس، مما يجعله من الأبراج أصحاب الصوت العالي.أسلوب برج القوس الحر في الحياة واعتياده الدفاع عن آرائه بضراوة يجعلانه الشريك المسيطر في معظم العلاقات بحياته، وهذا بسبب تقديس برج القوس الحرية ويكره التقاليد والروتين، كما يكون من الصعب على برج القوس تعديل قراره بسبب رأي شريكه، لأنه يعمل على تحليل أي موقف وموازنة مزايا وعيوب كل ظرف قبل اتخاذ قرار بناءً على جميع العوامل.