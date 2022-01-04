أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عامًا... وتكشف عن طموحاتها

احتفلت، كين تاناكا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد.

‏

وكتبت حفيدتها، جونكو تاناكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" مع صورة لجدتها الكبرى: "إنجاز عظيم، لقد بلغت كين تاناكا 119 عامًا، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه".



كما نشرت جونكو صورة عبر حسابها على "تويتر" لزجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" التذكاريتين، اللتان حصلت جدتها عليهما، وتم كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتها.



وعلقت مازحة: "يبدو أن جدتي لا تزال تشرب "كوكا كولا" كالمعتاد".

وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا بأن تعيش حتى تبلغ 120 عامًا، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية.

ووُلدت كين تاناكا في عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عامًا، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.