منوعات

أكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عامًا... وتكشف عن طموحاتها

Lebanon 24
04-01-2022 | 12:50
A-
A+
Doc-P-903808-637769228059629349.jpg
Doc-P-903808-637769228059629349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت، كين تاناكا، وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد.

وكتبت حفيدتها، جونكو تاناكا، عبر حسابها على موقع "تويتر" مع صورة لجدتها الكبرى: "إنجاز عظيم، لقد بلغت كين تاناكا 119 عامًا، أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه".
 
 
كما نشرت جونكو صورة عبر حسابها على "تويتر" لزجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" التذكاريتين، اللتان حصلت جدتها عليهما، وتم كتابة اسمها وعمرها على ملصقاتها.
 
وعلقت مازحة: "يبدو أن جدتي لا تزال تشرب "كوكا كولا" كالمعتاد".
 
وعن طموحاتها، تأمل كين تاناكا بأن تعيش حتى تبلغ 120 عامًا، حسبما صرح أفراد عائلتها لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية.
ووُلدت كين تاناكا في عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عامًا، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-01-04
16:00 | 2022-01-04
14:35 | 2022-01-04
14:32 | 2022-01-04
14:00 | 2022-01-04
13:45 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website