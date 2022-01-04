منوعات

جرأة شاكيرا كبيرة وهي في حوض الاستحمام! (صورة)

Lebanon 24
04-01-2022 | 13:11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للنجمة العالمية شاكيرا.
 
وظهرت شاكيرا وهي في حوض الاستحمام، وأحدهم يمسك مرآة لها.
 
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حوض الاستحمام

شاكيرا

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