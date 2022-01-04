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منوعات
اختطف منذ أكثر من 30 عامًا... خريطة مستمدة من الذاكرة تساعد في لم شمل رجل صيني بأسرته (صورة)
Lebanon 24
04-01-2022
|
14:35
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في قصة شبيهة بالأفلام، عثر رجل صيني اختطف منذ أكثر من 30 عامًا على والدته بعد أن رسم خريطة لقرية طفولته ونشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.
وكان Li Jingwei يبلغ من العمر أربع سنوات فقط عندما استدرجته عصابة بعيدًا عن منزله واختطفته وقامت ببيعه.
وفي 24 كانون الأول 2021 شارك Li Jingwei خريطة مرسومة باليد على تطبيق Douyin حيث قامت الشرطة بمطابقتها مع قرية صغيرة وامرأة اختفى ابنها.
وبعد اختبارات الحمض النووي تأكد أنه ابنها المختطف منذ أكثر من 30 عامًا وتم لم شملهما في مقاطعة يوننان يوم السبت.
وأظهرت لقطات فيديو Li Jingwei وهو يزيل بعناية كمامة والدته قبل أن ينهار بالبكاء ويعانقها.
وكتب في ملفه الشخصي قبل لم شمله: "ثلاثة وثلاثون عاما من الانتظار، وليال لا حصر لها من الشوق، وأخيرًا خريطة مرسومة يدويا من الذاكرة.. شكرًا لكل من ساعدني في لم شمل عائلتي".
وتم اختطاف لي بالقرب من مدينة تشاوتونغ الجنوبية الغربية في مقاطعة يوننان في عام 1989 وبيعه بعد ذلك لعائلة تعيش على بعد أكثر من 1800 كيلومتر.
وعاش الشاب في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين، ولم ينجح في سؤال والديه بالتبني أو استشارة قواعد بيانات الحمض النووي عن أصوله، لذلك توجه إلى الإنترنت.
وقال في الفيديو الذي تمت مشاركته آلاف المرات: "أنا طفل لم يجد منزله.. أخذني جار أصلع إلى هينان حوالي عام 1989، عندما كان عمري حوالي أربع سنوات".
وقال وهو يحمل صورة مرسومة باليد "هذه خريطة لمنطقة منزلي وقد رسمتها من الذاكرة".
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