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برجك اليوم

Lebanon 24
04-01-2022 | 23:00
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الحمل
تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك
الثور
لا أنصحك بأخذ إجازة، أنت مطالب بأداء الكثير من الأعمال، وطلبها حاليًا قد يُعد تهربًا من المسؤوليات من قبل أرباب العمل
الجوزاء
ترتاح لفرص حوارية توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم محط اهتمام ودعم، فاقترب ممن تحب وتثق وابدأ بحل التعقيدات والمشاكل الموجودة
السرطان
تتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية
الأسد
يكون النجاح حليفك القوي في كل الخطوات والمشاريع التي تقدم عليها، وتكون على موعد مع فوز كاسح يفاجئ الجميع
العذراء
تحدَ كبير لقوة إرادتك أمام الظروف المهنية الصعبة وحاجتك الماسة إلى المال لمشروع كبير تخطط له منذ زمن، وتحاول حل أزمة مادية كانت تقلقك
الميزان
تمتلك من الحكمة والمسؤولية ما يجعلك قادرًا على الإدارة والوصول إلى ما تريده، وتتمتع بإعجاب الجميع في العمل لتقديم الخدمات اللازمة بحب وإتقان
العقرب
يوفر لك محيطك المهني أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بالنجاح على كل الصعد
القوس
يدخل مركور إلى برج الجدي، ما قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثاً بموقفك وبأفكارك
الجدي
لا يجب أن تفكر بشكل تشاؤمي حتى تصبح واقعيًا، الأمور يمكن أن تكون على عكس ما تتخيله تمامًا بينما تحتفظ بالواقعية الكاملة
الدلو
يحصل ما لم تتوقعه، ويربك شؤونك الحياتية والمهنية، لكنك تكون على استعداد لمواجهة كل طارئ
الحوت
تتخلص من مشكلة أعاقت الكثير من أعمالك، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة
 
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