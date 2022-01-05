يعتمدون أسلوب التوفير والحرمان.. هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً!

أكثر الابراج بخلا من المواضيع التي يمكن ان تبحثوا عنها، تعرفوا إليها لتتمكنوا من معرفة ان كنتم تنتمون اليها.

برج الثور:

مولود برج الثور يعتبر من اكثر الابراج بخلاً. يعمل على ادخار المال بشكل كبير عبر حرمان نفسه والمحيطين به من ابسط الامور.

هو لا يتخلى عن ممتلكاته بسهولة ولا يعيرها لاحد.

برج السرطان:

مولود برج السرطان لا تظهر عليه علامات البخل، انما ستتمكنون من معرفتها من خلال تصرفاته.

يعتمد اسلوب التوفير ويتجنب كل اساليب الترفيه التي تتسبب بانفاقه للمال.

برج الحمل:

مولود برج الحمل يظهر بخله بوضوح من خلال غالبية تصرفاته.

هو يعتبر ان هذه التصرفات ستساعده في تأمين مستقبله والحفاظ عليه. فمولود برج الحمل ادخار المال يشعره بالسعادة والرضى على نفسه.