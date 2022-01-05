كلب ينقذ رجلاً سقط من جبل.. ويقوم بتدفئته لمدة 13 ساعة!

أنقذ كلب حياة متنزه سقط في واد في منطقة جبلية كرواتية من خلال استلقائه عليه لتدفئته وسط الثلوج طوال 13 ساعة حتى وصول فرق الإغاثة، على ما أفادت وسائل إعلام كرواتية الثلاثاء.وكان غرغا بركيتش أصيب نهاية الاسبوع الماضي إثر سقوطه من علو 150 مترا مع كلب قريبه في سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكي.وتعذر على عناصر الإغاثة بلوغ الرجل والحيوان بسبب الثلج والجليد والأشجار التي اقتلعتها انزلاقات التربة.وكتبت هيئة الإغاثة الجبلية الكرواتية عبر فيسبوك أن "الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما".وتظهر صورة نشرها عناصر الإغاثة الكلب متكوّما بجانب الرجل الذي كان مستلقيا على حمّالة.