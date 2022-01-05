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منوعات
عرض ابنته للبيع مقابل 50 ألف جنيه!
Lebanon 24
05-01-2022
|
01:32
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أب خلال بيعه طفلته التي تبلغ من العمر عامين لأحد الأشخاص مقابل 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3200 دولار.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالدقهلية من ضبط ثلاثيني، خلال بيعه ابنته الطفلة التي تبلغ من العمر عامين لأحد الأشخاص بمقابل مادي وقدره 50 ألف جنيه، بشارع الجيش بمدينة المنصورة.، بحسب قناة «العربية»
وتبين من التحقيقات أن الأب قام بعرض طفلته للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتواصل معه أحد الأشخاص وتم الاتفاق على تحديد موعد لإتمام عملية البيع وتسليم الطفلة بشارع الجيش.
وكشفت التحقيقات أن الأب (35 عاما)، حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بقرية «بلجاي»، التابعة لمركز المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررا قيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الحادثة.قيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.
المصدر: الامارات اليوم
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