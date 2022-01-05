سيكون عاما استثنائياً.. إليكم توقعات مايك فغالي للأبراج للـ 2022!

تتنوع توقعات علماء الفلك الخاصة بالأبراج الفلكية مع مطلع كل عام جديد حيث يقوم كل خبير فلكي بطرح توقعاته وفقاً لحركة النجوم والكواكب وتأثيرها على مواليد كل برج. عام 2022 هو عام إستثنائي بالنسبة للأبراج على الصعيد المهني والعاطفي وفقاً لتوقعات مايك فغالي.

ستجد الأبراج التحسّن في كثير من العلاقات على كل الأصعدة، خاصةً مع الهدوء النسبي الذي سيكون في علاقة الكواكب المتحاربة بعضها مع بعض.

برج الحمل

قد يواجه مواليد برج الحمل بعض العقبات في بداية العام ولكنهم يستطيعون التغلب عليها بسهولة، ينصحهم الفلك بالحيطة والحذر وعدم التهاون في التعامل مع الأحداث. يحمل العام الجديد 2022 تغييرات إيجابية كبيرة لمواليد برج الحمل الذين يستطيعون بلوغ طموحاتهم وتحقيق أهدافهم.

برج الثور

تتغير أوضاع مواليد برج الثور وتتجه نحو الأفضل كما يستطيعون السيطرة على حياتهم بشكل أفضل من السابق ويوفر لهم هذا الشعور الراحة والطمأنينة وينعمون بحالة من الإستقرار والهدوء خلال العام 2022.

برج الجوزاء

يشهد مواليد برج الجوزاء تغييرات مذهلة تقودهم نحو الأفضل. عام 2022 هو عام التغيرات والمفاجآت، حيث سيتمكنون هذا العام من تحقيق الإستقرار في حياتهم الشخصية والاجتماعية.

برج السرطان

يرافق مواليد برج السرطان الحظ في بلوغ أهدافهم وإحراز التقدم في مجال عملهم كما يستطيع مواليد السرطان الشعور بالسلام والهدوء هذا العام بعد سنوات من القلق والتوتر.

برج الأسد

تكثر أعمال ونشاطات مواليد برج الأسد خلال عام 2022 حيث تتوافر لهم الفرص الجيدة من أجل النجاح كما يطلعون على مجالات وأنشطة عديدة ويواجهون بعض التحديات والعقبات التي تتطلب منهم الحسم والمسؤولية في التعامل معها.

برج العذراء

تنفتح أمام مواليد برج العذراء المجالات المختلفة للتطور وإثبات الذات كما يتمتعون بجاذبية كبيرة ويستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل من السابق وتتزايد قدراتهم على التأثير في الآخرين وإقناعهم.

برج الميزان

يكتشف مواليد برج الميزان قدراتهم وإمكانياتهم نحو تحقيق النجاح والازدهار كما يجد مواليد الميزان هذا العام الوقت المناسب للإهتمام بأنفسهم وتحقيق رغباتهم.

برج العقرب

يواجه مواليد برج العقرب الكثير من التغيرات التي تتفاوت في درجة تأثيرها ما بين الإيجابية والسلبية كما يختبرون بعض التحديات لذلك ينصحهم الفلك بالتحلي بالصبر والحكمة في التعامل معها وعليهم أيضاً بذل المزيد من الجهد هذا العام.

برج القوس

تنتظر مواليد برج القوس الكثير من الفرص كما يستطيعون الوصول إلى مكانة أفضل من السابق في مجال عملهم. كما ينعمون بلحظات رومانسية وجميلة مع الشريك هذا العام.

برج الجدي

تتحسن أوضاع مواليد برج الجدي المهنية كما يحققون أرباح مالية كبيرة ويجنون ثمار مشاريعهم السابقة ولكن يحذرهم الفلك من التهاون في معالجة بعض الأمور وينصحهم بالمرونة والحكمة.

برج الدلو

يبرزون مواليد برج الدلو بشكل أكثر خلال عام 2022 حيث تنفتح أمامهم الكثير من المجالات من أجل التقدم والازدهار كما تتزايد فرص نجاحهم ويوقعون على عقود هامة ومشاريع ضخمة تحقق لهم الرخاء والربح المادي.

برج الحوت

تتغير نظرة مواليد برج الحوت وطريقة تفكيرهم في الكثير من الأمور ويصبحون أكثر جدية وعملية من السابق ويستطيعون التغلب على المشاكل والتوترات التي تهدد استقرار حياتهم العاطفية والشخصية.