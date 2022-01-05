أخطر 7 طرق في العالم... اين تقع؟

تعد القيادة المتهورة على الطرق السريعة سببا رئيسا في وقوع حوادث الطرق، لكن ماذا لو كان المرور بالطريق نفسه يشكل خطورة على حياة المسافرين حتى مع السرعات الهادئة.رغم أن تمهيد الطرق في البيئات الوعرة وسيلة للربط الآمن بين المدن والدول أحيانا، فإنها قد تصبح طرقا للموت السريع. وفي ما يلي مجموعة من أخطر الطرق في العالم، وفقا لخبراء وإحصائيات حوادث السير وحالات الوفاة ونسبة التعرض لكافة أنواع الخطر كالإصابات أو السرقة أحيانا.فرنسا- ممر شوسييقع "ممر شوسي" (Col du Chaussy) في منطقة "رون ألب" (Rhône-Alpe) جنوب شرقي فرنسا على ارتفاع 1532 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو عبارة عن ممر جبلي مرتفع يبدأ من "طريق مونتفيرنييه" (Les Lacets de Montvernier) الشهير.يبلغ طول هذا الامتداد الخاص حوالي 3.2 كيلومترات فقط ولكنه يتميز بـ17 منعطفا حادا ومنحدرا خطيرا. كما سيواجهك حاجز خرساني صغير في أثناء القيادة، ورغم جمال الطبيعة في هذا الممر، فإنه لا يزال أحد أخطر الطرق في العالم.نيبال- طريق كارنالي السريعيقع طريق كارنالي السريع البالغ طوله 250 كيلومترًا في جبال الهيمالايا غربي نيبال، ويموت على هذا الطريق نحو 50 شخصًا كل عام. ويصنف على أنه واحد من أخطر الطرق في العالم حتى في غير موسم الرياح الموسمية، لأن السطح مليء بالغبار للغاية، مما يجعل الرؤية رديئة وتتضمن امتدادات ضيقة وانهيارات أرضية وصخور متساقطة وأجزاء مغمورة بالمياه وحفر ومناطق شديدة الانحدار والوعورة.وقد منعت الشرطة القيادة عليه ليلاً بسبب ارتفاع عدد الحوادث المميتة.البرازيل- طريق رودوفيا دا مورتييوصف بطريق الموت السريع، ويمتد من فورتاليزا شمالي البلاد إلى جنوبي شرقها على امتداد الحدود مع أوروغواي، وهو ثاني أطول طريق سريع في البلاد.وفي الوقت الذي يُعلن فيه أن الطريق ممهد بالكامل، فإن خبراء الطرق يشككون في ذلك.والخطورة الأكبر في هذا الطريق ليست في الأسفلت المتصدع، لكنها ترجع إلى الطقس غير المستقر والمنحدرات الشديدة. وقد شهد الطريق وقوع حوادث كبيرة.ولأن طريق الموت السريع يمر عبر بعض المناطق الأكثر فقرًا في البرازيل، فإن تهديد العصابات وقطاع الطرق أحد أهم أسباب تصنيفه واحدا من أخطر الطرق بالعالم.الصين- طريق سيشوان-التبت السريعالقيادة على هذا الطريق تعني التعرض للتهديدات المستمرة بالانهيارات الصخرية والطينية والثلجية أيضا، لكن ما يضيف المزيد من الخطورة لهذا الطريق التعرجات الحادة التي يصاحبها منحدرات شديدة.يبلغ طول طريق سيشوان-التبت السريع 2140 كيلومترًا، ويربط الصين بالتبت. وهو طريق آخر للموت السريع، إذ يفقد 75 شخصا حياتهم من كل ألف يمرون بهذا الطريق الذي تم بناؤه بارتفاع نحو 4.8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.الصين- طريق تيانمن شان بيج جيتيقع داخل منتزه جبل تيانمن الوطني، في مقاطعة هونان الشمالية الغربية بالصين ويبلغ طوله 11 كيلومترًا من الأسفل إلى الأعلى.وأعلى نقطة في الطريق تصل إلى 1300 متر فوق مستوى سطح البحر، وأقل نقطة على ارتفاع 200 متر. استغرق بناء الطريق 8 سنوات، وتم الانتهاء منه عام 2006.تحتاج قيادة هذا الطريق إلى الصعود إلى ما يطلق عليه "الطريق إلى الجنة" (Tongtian Avenue)، ويحتوي على 99 منعطفًا.النرويج- طريق الأطلسييبدو هذا الطريق ساحرا وممتعا، لكن عند الاقتراب من المحيط الأطلسي، ستدرك حينها أنه واحدة من أخطر الطرق في النرويج، فهو ملتو، يشبه لعبة القطار الأفعواني بمدن الملاهي، حيث يتميز بالمنعطفات والمنحنيات والالتواءات الحادة. وعلى قائد السيارة أن يتوقع ارتطام متكرر للأمواج قد يحجب عنه الرؤية.أستراليا- كانينغ ستوك روتهذا الطريق لا يشبه طرق الموت السابقة، لكنه أشبه بالمتاهة في الصحراء، فهو طريق غير ممهد حيث تحيط بك الرمال البرتقالية من كل جانب، وبالكاد توجد إشارات طريق ترشدك إلى الاتجاه الصحيح.يعتبر هذا المسار البالغ طوله 1850 كيلومترًا غربي أستراليا أكثر الطرق بُعدًا في العالم، وستحتاج إلى 3 أسابيع لعبوره من البداية إلى النهاية.ويكاد يكون من المستحيل القيام بهذه الرحلة البرية خلال الأشهر الصيفية الدافئة بسبب الحرارة الشديدة، وينصح السائقون بالسفر في قوافل متعددة المركبات. ليس للتسلية فحسب، وإنما للبقاء على قيد الحياة أيضا، حيث لا توجد خدمات على جانبي الطريق، وإذا حدثت أي أعطال للسيارة، فلن تعثر على المساعدة بسهولة.