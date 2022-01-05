5 أبراج هم الأوفر حظاً لينضموا إلى نادي الأغنياء.. هل أنت منهم؟

بحسب علم الفلك فإن 5 أبراج ولدت تحت نجم الحظ وتعد فرصها متقدمة جداً على غيرها لتكسب المال في حياتها وتنضم إلى نادي الأغنياء في العالم. هل أنت من ضمن اللائحة؟.

برج الجوزاء، الذي يرمز إلى نهاية فصل الربيع، هو أول برج هوائي وثالث الأبراج. شخصية مواليد هذا البرج تتسم بالمرونة وهم بارعون في مهن الاتصالات، مما يجعلهم قادة ممتازين. وهم يعرفون طريقة الأغواء بالكلام، وخلافا لما يعتقده الناس، يتمتعون بفهم عميق، يسمح لهم بمواجهة كل المواقف تقريباً. ويمكنهم تحقيق ما يريدونه بما أنهم يفكرون بطريقة مختلفة عن الآخرين.برج السرطان، الذي يرمز إلى بداية الصيف، هو أول برج مائي ورابع الأبراج. ويعلق مواليد هذا البرج أهمية كبيرة للعائلة، ولكن لا يركزون عليها فقط. لديهم خيال واسع مما يجعلهم مبتكرين ممتازين. ويسمح لهم حدسهم غالباً باتخاذ أفضل قرار. ويعرفون كيفية إيجاد مواقعهم داخل العشيرة، ويعطيهم موقفهم وحساسيتهم ودقتهم صفات رجال الأعمال العظماء.برج العذراء هو سادس برج، يحكمه كوكب عطارد. ويرمز هذا البرج إلى المنطق والتنظيم والحس العملي والعمل وحب التفاصيل. مواليد هذا البرج منضبطين جداً، ويحققون غاياتهم دائماً بأي وسيلة. هم أشخاص يسعون إلى الكمال إلى حد الغلو أحياناً. تفكيرهم نقدي، ويعرفون كيف يميزون بين الأفكار الجيدة والسيئة. تصميمهم يجعل منهم أشخاص يصعب التغلب عليهم في الشركة.مواليد برج العقرب عاطفيين ومتعمقين، يحبون التأمل. ويهتمون كثيراً بالقضايا الميتافيزيقية والفلسفية، مما يجعلهم قضاة ممتازين. هم متحفظون وغامضون، ولكنهم يعرفون كيفية إعطاء أفكارهم قيمة وتحقيقها. لديهم عمق وأصالة تثير الإعجاب. يتحلى مواليد هذا البرج بالشجاعة، فهم قادرون على الوقوف على أقدامهم ثانية وتحقيق شيء لم يستطع الآخرون على إكماله. العقبات تحفزهم وتعطيهم الدافع.برج الدلو هو البرج الحادي عشر، ويحكمه أورانوس وزحل، مما يجعل مواليد هذا البرج ذوي فهم عميق ويهتمون بالبشرية. لديهم شخصية قوية ولا يقبلون أنصاف الحلول. آرائهم صريحة ومباشرة ومدروسة، مما يضفي عليهم جاذبية كبيرة لدى الأبراج الأخرى. ومواليد هذا البرج أيضاً ينكرون ذاتهم ولديهم فضول كبير وحدس مثير للإعجاب. وبفضل روح الإخاء والإنسانية التي يتمتعون بها، فهم قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة.