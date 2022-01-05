17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
5 أبراج هم الأوفر حظاً لينضموا إلى نادي الأغنياء.. هل أنت منهم؟
Lebanon 24
05-01-2022
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب علم الفلك فإن 5 أبراج ولدت تحت نجم الحظ وتعد فرصها متقدمة جداً على غيرها لتكسب المال في حياتها وتنضم إلى نادي الأغنياء في العالم. هل أنت من ضمن اللائحة؟.
برج الجوزاء
برج الجوزاء، الذي يرمز إلى نهاية فصل الربيع، هو أول برج هوائي وثالث الأبراج. شخصية مواليد هذا البرج تتسم بالمرونة وهم بارعون في مهن الاتصالات، مما يجعلهم قادة ممتازين. وهم يعرفون طريقة الأغواء بالكلام، وخلافا لما يعتقده الناس، يتمتعون بفهم عميق، يسمح لهم بمواجهة كل المواقف تقريباً. ويمكنهم تحقيق ما يريدونه بما أنهم يفكرون بطريقة مختلفة عن الآخرين.
برج السرطان
برج السرطان، الذي يرمز إلى بداية الصيف، هو أول برج مائي ورابع الأبراج. ويعلق مواليد هذا البرج أهمية كبيرة للعائلة، ولكن لا يركزون عليها فقط. لديهم خيال واسع مما يجعلهم مبتكرين ممتازين. ويسمح لهم حدسهم غالباً باتخاذ أفضل قرار. ويعرفون كيفية إيجاد مواقعهم داخل العشيرة، ويعطيهم موقفهم وحساسيتهم ودقتهم صفات رجال الأعمال العظماء.
برج العذراء
برج العذراء هو سادس برج، يحكمه كوكب عطارد. ويرمز هذا البرج إلى المنطق والتنظيم والحس العملي والعمل وحب التفاصيل. مواليد هذا البرج منضبطين جداً، ويحققون غاياتهم دائماً بأي وسيلة. هم أشخاص يسعون إلى الكمال إلى حد الغلو أحياناً. تفكيرهم نقدي، ويعرفون كيف يميزون بين الأفكار الجيدة والسيئة. تصميمهم يجعل منهم أشخاص يصعب التغلب عليهم في الشركة.
برج العقرب
مواليد برج العقرب عاطفيين ومتعمقين، يحبون التأمل. ويهتمون كثيراً بالقضايا الميتافيزيقية والفلسفية، مما يجعلهم قضاة ممتازين. هم متحفظون وغامضون، ولكنهم يعرفون كيفية إعطاء أفكارهم قيمة وتحقيقها. لديهم عمق وأصالة تثير الإعجاب. يتحلى مواليد هذا البرج بالشجاعة، فهم قادرون على الوقوف على أقدامهم ثانية وتحقيق شيء لم يستطع الآخرون على إكماله. العقبات تحفزهم وتعطيهم الدافع.
برج الدلو
برج الدلو هو البرج الحادي عشر، ويحكمه أورانوس وزحل، مما يجعل مواليد هذا البرج ذوي فهم عميق ويهتمون بالبشرية. لديهم شخصية قوية ولا يقبلون أنصاف الحلول. آرائهم صريحة ومباشرة ومدروسة، مما يضفي عليهم جاذبية كبيرة لدى الأبراج الأخرى. ومواليد هذا البرج أيضاً ينكرون ذاتهم ولديهم فضول كبير وحدس مثير للإعجاب. وبفضل روح الإخاء والإنسانية التي يتمتعون بها، فهم قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة.
المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
06:59 | 2022-01-05
05/01/2022 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعتمدون أسلوب التوفير والحرمان.. هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً!
Lebanon 24
يعتمدون أسلوب التوفير والحرمان.. هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً!
00:30 | 2022-01-05
05/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
01:45 | 2022-01-05
05/01/2022 01:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة في قضاء زغرتا... شاب قتل صهره!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة في قضاء زغرتا... شاب قتل صهره!
08:35 | 2022-01-05
05/01/2022 08:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون عاما استثنائياً.. إليكم توقعات مايك فغالي للأبراج للـ 2022!
Lebanon 24
سيكون عاما استثنائياً.. إليكم توقعات مايك فغالي للأبراج للـ 2022!
03:30 | 2022-01-05
05/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-01-05
أخطر 7 طرق في العالم... اين تقع؟
14:00 | 2022-01-05
رجل يختطف زوجته بعملية "مبهمة" (فيديو)
14:00 | 2022-01-05
في الشتاء... لماذا نتناول المزيد من الطعام؟
13:41 | 2022-01-05
قرش يحطم صخرة بعضة وينتشل ضحية... (فيديو)
13:30 | 2022-01-05
بسرعة مذهلة... سائق يقود سيارته على خط قطار في إسطنبول...(فيديو)
13:24 | 2022-01-05
مشهد في شدة الغرابة... ثعبان يخرج في الجو من أحشاء طائر (فيديو)
فيديو
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 01:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 01:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
06/01/2022 01:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact