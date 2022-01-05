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تعرفوا إلى أكثر 100 رجل وسامة في 2021... (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2022 | 13:07
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نشر موقع " TC CANDLER" قائمته السنوية للـ100 وجه الأكثر وسامة بين الرجال، وهي القائمة التي اعتاد الموقع الإعلان عنها منذ عام 1990.
وحظيت القائمة بشعبية واسعة على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت أكثر 12 مليار تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ومئات الملايين من المشاهدات، إذ أنها تعتبر القائمة الأكثر شهرة من نوعها والمعترف بها دوليًّا.
ووقع الاختيار على الممثل والمغني بينغ طاخون، من ميانمار ليكون صاحب الوجه الأكثر وسامة للذكور في العالم لعام 2021.
ويبلغ بينغ طاخون من العمر 25 عامًا، وقد تم سجنه منذ نيسان من العام الماضي، حيث يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار، معلنا تأييده للسلطات المدنية التي أطيح بها.
 
 
يشار إلى أن قائمة أجمل 100 وجه للرجال حول العالم التي يقدمها موقع " TC CANDLER" ليست مسابقة شعبية وليست خاصة ببلد بعينه، كما أنها لا تضع في اعتباراتها معايير الشهرة في المقام الأول، بل تحاول القائمة التعريف بشخصيات قد لا تكون موضع اهتمام الرأي العام.
 
ويستمع القائمون على إصدار القائمة إلى ملايين الاقتراحات التي يقدمها الجمهور حول العالم، ثم يتم تجميع قائمة تضع في اعتباراتها عدة معايير، يعد جمال الوجه أحدها، حيث تأتي معايير أخرى مثل الأناقة والأصالة والجرأة والشغف والطموح والأمل، على أن تتجسد هذه القيم في وجه جميل.
وتم تمثيل أكثر من 45 دولة في القائمة السنوية، وهو الرقم الذي يرتفع كل عام مع نمو وتوسع المشاركة، ويعتمد هذا التنوع بشكل كبير على الاقتراحات المقدمة من كل أنحاء العالم تقريبًا.
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