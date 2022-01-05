منوعات

مشهد في شدة الغرابة... ثعبان يخرج في الجو من أحشاء طائر (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2022 | 13:24
A-
A+
Doc-P-904206-637770111939605915.jpg
Doc-P-904206-637770111939605915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسجل عدسات الكاميرات بين الفينة والأخرى مشاهد مذهلة من الطبيعة، لكن المشهد الذي رصده أحد الناشطين، اعتبر من أهم الصور الطبيعية الملتقطة في العام الماضي 2021.
ونشرت مجلة "Live Science" العلمية، قائمة لأكثر 10 صور مذهلة تم رصدها في الطبيعة شملت صورا للعديد من الحيوانات مثل النحل والضفادع والماعز والحيتان، لكن الصورة التي التقطها المصور سام ديفيس، تستحق بالفعل أن يقف عندها الإنسان ويتمعن بغرابة عالم الحيوان.
 
 
ورصد ديفيس ثعبانا يتدلى من طائر مالك حزين أثناء تحليقه في الجو، حيث اعتقد في البداية أن الثعبان قد حاول افتراس الطير ثم تدلى منه بعد تحليقه في السماء.
 
لكن المشهد، بحسب تصريحات ديفيس، لمجلة "Live Science"، لم يكن كذلك بعد التدقيق والتفحص، حيث أنه من النادر أن يخرج ثعبان من أحشاء حيوان ما، والأغرب أن يحدث هذا في الجو.
 
وبحسب المجلة، إن آخر شيء يمكن أن يتوقعه طائر ما هو أن تخرج وجبته من أحشائه، وهو ما حصل للطير المسكين من نوع مالك الحزين، الذي حمل اسمه توصيفا للمشكلة التي وقع فيها، بعد أن ابتلع الطير الكبير بأمان ثعبانا أمريكيا من نوع (Anguilla rostrata) بالكامل، وهو أحد أصناف ثعابين البحر.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-05
14:00 | 2022-01-05
14:00 | 2022-01-05
13:41 | 2022-01-05
13:30 | 2022-01-05
13:07 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website