رجل يختطف زوجته بعملية "مبهمة" (فيديو)

كشف الناطق الرسمي باسم محاكم سوسة والمنستير في تونس، فريد بن جحا، عن العقوبة المتوقعة في قضية اختطاف زوج لزوجته.

وفي مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة إف إم"، أشار فريد بن جحا إلى أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى حد السجن لمدة 20 "، موضحًا أنه "حتى في صورة إسقاط الزوجة لحقها في التتبع ، فإن الجريمة تبقى قائمة، خاصة في ظل وجود مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية الاعتداء وتحويل وجهة والاختطاف، إضافة إلى تقدم والد الفتاة بدعوى".

وبعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه الزوج والزوجة ينفيان عملية الاختطاف، أكد بن جحا أن "فرضية أن تكون تحت التهديد تبقى واردة وأن التتبع القانوني يظل قائمًا أيضًا ( الإيهام بجريمة ) حتى ولو كانت العملية مجرد "مزحة".



وفي سياق متصل، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق عملية الاختطاف، قبل أن ينشر الزوج والزوجة مقطع فيديو آخر ينفيان فيه ما حصل ويفندان كل ما قيل بخصوص عملية الاختطاف.