لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!

ان الأشخاص الذين لا يستطيعون قول "لا" يفعلون ذلك لعدة أسباب، وقد يكون السبب الأول والأبرز هو إظهار للأخلاق الحميدة ومراعاة مشاعر الناس، أو إحترام الآخرين. هذه حقيقة شائعة جداً بالنسبة لصفات الأبراج التي لا تعرف كيف تقول "لا".

تعرفوا إلى الأبراج الخمسة التي لا يمكنها أن ترفض لك طلباً:

لا يُعتبر الرفض أمراً سلبياً، فأحياناً يجب الرفض. ولكن هناك بعض الأبراج لا يمكنها ان تقول هذه الكلمة وذلك لأنها بكل بساطة لا يمكنها أن ترفض أي شيء يُطلب منها بغض النظر عن الشخص الذي يطلب ذلك.

برج الحمل

تتمحور حياة مولود برج الحمل حول إرضاء الآخرين وضمان بأنهم سعداء طوال الوقت، وغالباً ما يكون مركز الاهتمام ويعمل بجد ليكون محبوب، نظراً لأنه بحاجة إلى أن يكون في دائرة الضوء، وبالتالي هو مستعد للموافقة على كل ما يُطلب منه ولن يخاطر بالرفض، لذلك سينتهي به الأمر بمحاولة أكثر صعوبة لإرضائك.

برج الثور

يُعد مولود برج الثور صبور للغاية. ورغم عناده، لكن لديه جانب أكثر ليونة، ويسعى إلى الحب والتواصل، وعندما يشعر الناس بالرضا، فإنه يشعر بالراحة. ولا يريد النزاعات وبالتالي مستعد للقيام بكل شيء من اجل الحصول على الهدوء وراحة البال. عدم رفض أي طلب مهما كان هو فرصة للإستعراض التي لن يفوتها الثور على نفسه.

برج الأسد

يهدف مولود برج الأسد إلى التواصل المفتوح والصادق، ويحاول أن يكون مباشر باحترام عندما يشارك رغباته واحتياجاته وآرائه. يحاول أن يظلوا إيجابي عند التعامل مع الآخرين. هو من الأبراج التي تؤمن بأنّ عليها القيام بكل ما هو مطلوب منها من أجل ضمان سعادة الجميع. البرج هذا من النوع الذي ينفذ ولا يتكلم كثيراً ولا يتذمر.

برج العقرب

سوف يستمع برج العقرب بإهتمام لما تريده، النية هي كل شيء بالنسبة إلى برج العقرب، لذلك بمجرد أن يقرر القيام بشيء ما، لا شيء سوف يعرقله. قد يحاول التلاعب بك لرفض طلبك أو قد يتوصل إلى خطة سرية ويتصرف كما لو كان يستسلم.

برج الجدي

قد لا يتمكن الجدي من قول "لا" عندما يطلب منه معروفاً أو فعل شيئاً ما. فهو لا يجيد قول ذلك حتى لو كان الأمر ضده. يميل الجدي إلى البحث عن روابط عاطفية عميقة ويتمحور حول الأسرة، وكونه مهذباً يجعل الأمور تسير بسلاسة في عالمه.