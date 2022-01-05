الحمل

الكسوف يتم في منزلك العاشر أي في منزل العمل، حيث يطرأ ما يجعلك منشغلاً جداً حتى عن واجباتك المهنية

الثور

الكسوف في منزلك التاسع يؤثر في مجرى الأمور حتى آخر الشهر، لكن هذا الموقع للكسوف لا يزعجك بل يشجعك على الحركة والسفر إذا كنت بصدد الإعداد له

الجوزاء

تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحاً إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال

السرطان

يدخل مركور إلى برج الجدي لينضم إلى ساتورن والشمس، ما يضطرك إلى ترتيب الأمور وتنظيم علاقاتك وتحديد علاقاتك وأولوياتك

الأسد

تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلاً بمستقبل جيد

العذراء

القمر الجديد في برج الجدي المتزامن مع كسوف، يتحدث عن بعض التغيير في حياة بعض الزملاء

الميزان

القمر الجديد في برج الجدي يتحالف مع ساتورن لوضع العصي في الدواليب، وقد تشعر أنك تعود إلى الوراء أو تعيش حنيناً إلى الماضي

العقرب

أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عدداً من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها

القوس

القمر الجديد يتزامن مع كسوف، ويتحدث عن بعض المكاسب المالية أو عن السعي من أجل تحقيق بعض الأرباح

الجدي

القمر الجديد في برجك المصحوب بكسوف يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييراً في صورتك ومظهرك

الدلو

القمر الجديد يجعلك قلقاً قليلاً إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك

الحوت

القمر الجديد في برج الجدي مع كسوف في منزلك الحادي عشر يشير إلى تغييرات تطرأ في مجال عملك وقد تأتي لمصلحتك