بعد معركة قضائية طويلة...هذا هو تعويض ميغان ماركل!

بعد معركة قضائية طويلة، لم تحصل الأميركية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني وليام، سوى على تعويض رمزي لا يذكر.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس، أن ماركل ستحصل على تعويض قدره جنيه إسترليني فقط نتيجة الضرر التي لحق بها، على إثر القضية التي رفعتها على صحيفة "ميل أون سنديه".وكانت دوقة ساسكس رفعت قضية على الصحيفة متهمة إياها بإساءة استخدام معلومات خاصة واقتحام خصوصيتها، بعد أن نشرت أجزاء من رسالة وجهتها إلى والدها.وتم تحديد المبلغ في وثائق المحكمة، التي أكدت أن الصحيفة وموقعها الإلكتروني أقرا بأنهما خسرا القضية ولن تحال بالتالي إلى المحكمة العليا.لكن ميغان ماركل التي غادرت المهام الملكية مع زوجها، بسبب خلافات عائلية قبل نحو عام ستحصل على مبلغ "كبير" من الصحيفة.ويتعلق هذا المبلغ "الكبير"، الذي لم يكشف عنه، بقضية أخرى تتصل بـ"انتهاك حقوق الطبع والنشر".