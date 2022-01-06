مفاجآت وأحداث سارة.. إليكم توقعات ليلى عبد اللطيف المهنية والعاطفية لعام 2022

ماذا يحمل العام 2022 من مفاجآت وأحداث سارة للأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، وما هي التطورات والأخبار السارة المنتظرة؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والعاطفية من ليلى عبد اللطيف لعام 2022 ، وفق ما أوردها موقع "الجميلة".

برج الحمل

تكون على موعد مع الحظ المطلق، وتجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقعك المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة. تعمل بقوة وثبات وتستطيع أن تحقق دخل مادي جيد. تحصل على أموال لم تكن تتوقعها ربما من ارث أو أمر طارئ وقد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحك.

عاطفيا: تكون أمام مغريات من الصعب مقاومتها ولكنك تكون قوياً ومخلصاً وملتزماً بأسرتك ويعود الاستقرار العاطفي والتفاهم والحب المتبادل مع الشريك. بالنسبة للعازب سوف تستمتع بالحب والرومانسية مع الحبيب وتضع الحلول لكل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام ارتباطكما بعد الأشهر الثلاثة الأولى من العام إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فستندفع وراء عواطفك دون تفكير وتسير وراء قلبك دون إعطاء أي اعتبار للمجتمع وتقاليده. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فستعرف الاستقرار النفسي وتجد أن للحياة طعم خاص.

برج الثور

تبدأ في بداية العام أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي كنت تسير فيه مستفيداً من أخطاء وتجارب الماضي، وقد تجبرك الظروف على إتخاذ قرارات خاطئة وغير مؤمن بها. تنجح في تنفيذ عمل كافحت كثيراً من أجله وتكون أمام عدة خيارات لوضع أسس جديدة ومتطورة لحياتك. تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع، وستكون الأشهر الأخيرة من العام مليئة بالنشاط والعمل المثمر الذي يزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباحاً جيدة .

عاطفيا: يتسلل الحب إلى قلبك بهدوء وقوة في ويأخذك إلى نبع السعادة إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فتتأكد في منتصف العام من تردد الحبيب في رغبته بالارتباط وتكتشف أنّ أفكاره عن الاستقلالية والالتزام لا تتفق مع قناعاتك وربما تخيره بين الارتباط أو إنهاء العلاقة. بينما إذا كنت من مواليد العشرية فربما ستتاح لك الفرصة كي تعبر عن حبك وتلقى تجاوباً سريعاً من الحبيب وتقررا إعلان حبكما للجميع.

برج الجوزاء

تختار الطريق السليم لتحويل كل شيء صعب إلى سهل ويزدهر وضعك المالي، وتتخذ مشاريعك بعداً جديداً وتجد أمامك كثير من المتطلبات والتضحيات لتسلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك التي كانت على وشك الضياع. تنجز عملاً مبدعاً ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد المهني .

عاطفيا: تبحث عن الحب الحقيقي بعد اكتشافك أنّ علاقتك العاطفية بدون أمل إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فقد تلتقي بشخص يستحوذ على تفكيرك، وتنظر للحياة بتفاؤل. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فقد تلتقي مع شخص جدي يحلم بالإرتباط بك.

برج السرطان

قد تقوم بشراكة عمل ناجحة مع احد المستثمرين الأصدقاء في محاولة تحسين وضعك المالي وربما تجد فرصة مالية جيدة تستطيع من خلالها القفز إلى الأعلى بمستواك المادي وستجد الخير والنجاح. تبقى الأمور المهنية كما هي وليست كما تتمناها وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين وضعك المهني، وقد تكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها، استخدم العقلانية والحكمة لتكون قراراتك ناجحة.

عاطفيا: ربما يعيش في داخلك صراع بين حبين إذا كنت من مواليد العشرية الأولى وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب حتى ينتصر الحب الأقوى الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية قائمة على الحب والوضوح توصلك للارتباط دون استغلال. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية. فقد تصل علاقتك مع الحبيب إلى طريق مسدود وتقررا الابتعاد عن بعضكما البعض لفترة اختبار. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة قد تفقد الثقة بالحبيب والأصدقاء نتيجة موقفهم من أزمة تواجهك ولكنك ستخرج منها أقوى وتبدأ علاقة عاطفية جديدة فيها الحب والإخلاص حيث تصل مع نهاية العام إلى الارتباط.

برج الأسد

تحصل على أموال لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً جديداً للبدء بمشروع جديد، وتنجح في إنجاز الكثير من المهام التي تؤدي لزيادة دخلك المادي. تنظر للمستقبل بعين الرضا وتتأكد أن كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تخطو الخطوة الأولى وتحاول تطبيق أفكاراً جيدة ومتطورة وربما تجد بعض الصعوبات خلال التطبيق ولكنك ستتجاوزها بفضل صبرك وإصرارك على النجاح.

عاطفيا: قد تكون في بداية العام أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فقد تلتقي مع شخص صادق يأسر قلبك ويجعلك متفائلا في نجاح علاقتكما العاطفية ووصولها إلى الارتباط . بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فقد تعيش الخوف والعزلة وعدم الثقة بأحد مما يجعل أحاسيسك ومشاعرك تعيش بأعماقك دون أن تظهر للنور.

برج العذراء

تحلم بانجاز شيء صعب وغير واقعي وتحاول تحقيق ذلك من خلال إقدامك على مغامرة مادية غير مضمونة. بفضل إرادتك القوية سوف تتحسن ظروفك المادية وتبدأ بمشروع صغير مع احد الأصدقاء مستفيداً من خبرتك في مجال عملك. يبهرك التفوق والنفوذ ويزيد رغبتك في التحكم في مفاصل الأمور للوصول لهدفك فتنطلق في طريق صعب وقد تكون الظروف مناسبة لتبدأ بتنفيذ ما ترغب به.

عاطفيا: تواجه بعض الخلافات مع الحبيب بسبب عدم إحترامه للعادات والأعراف الاجتماعية وقد تنهي علاقتك معه إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فسوف تشهد تقلبات عاطفية غير منطقية وينتقل الحب والود مع الحبيب إلى حالة من الضجر والملل. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فسوف تشعر برغبة بأن تتحرر من الحب الذي يسكن قلبك وأن تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود.

برج الميزان

سوف تكون أمامك فرصة ربح أو مكافئة مادية، عليك التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقك. قد تجد نفسك غارقاً في رغبات متناقضة ولا تعرف ما تريد في المجال المهني ولكن شعورك بالمسؤولية وواجباتك نحو أسرتك يجعلك تنهض وتبتعد عن تلك الحالة وتتخلص من الإحباط والكآبة وتضع الحلول اللازمة لكل الأمور المهنية الطارئة التي قد تواجهك معتمداً على نفسك وخبرتك.

عاطفيا: تكتشف أنك لا تعرف الحب الحقيقي وأنّ علاقاتك العاطفية هي مجرد نزوات ورغبات إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فقد تعيش علاقة عابرة تقودك إلى الضياع في سراديب المغامرات الغير مضمونة النتائج ثم تعود لتعيش الحب الواعي الذي يجعل حياتك العاطفية هادئة وناجحة. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فسوف تلتقي بالشخص الذي انتظرته طويلا وتشعر بأحاسيس ممتعة وتجد الوسيلة للتعبير عن إعجابك ويبادلك نفس الشعور.

برج العقرب

يقف الحظ بجانبك للبدء في عمل مهم كنت قد أجلته عدة مرات وستجد الربح المادي الجيد بعد تنفيذه. تجد النجاح أمامك كيفما تتجه، حتى أخطاؤك لا تؤثر عليك، اغتم هذه الفترة وابدأ بتنفيذ المشروع الذي خططت له سابقاً. تجد كل شيء حولك مشرق ويدعو للتفاؤل وترى أنّ جميع المؤشرات تشير إلى نجاح وتقدم أعمالك.

عاطفيا: يكون أمامك أكثر من شخص للارتباط إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فقد يطلب الحبيب منك الارتباط وتشعر انك تحلق في عالم مختلف مليء بالسعادة. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فسوف تتهرب كثيراً من مشاعرك منتظراً أن تتأكد من قوة حب الحبيب وإستعداده للإرتباط.

برج القوس

تتبدد الغيوم في سماء حياتك المادية وتشرق الشمس وتنير طريق النجاح والثروة، سر بهدوء دون النظر إلى الوراء واستفد من الحظ الذي سيرافقك. تُودع مع بداية العام الفشل وتعرف كيف توجه طاقاتك في الطريق السليم ،وتستطيع تحقيق أمراً يساعدك في تحسين وضعك المهني وربما تمر بظروف غير عادية تجعلك تخطأ في قراراتك ولكن سرعان ما تنعم بواقع أفضل يسمح لك تصحيح وتصويب الأمور.

عاطفيا: استمع إلى آراء الآخرين بحذر ولكن ارتبط بمن يمليه عليك عقلك ومن ثم قلبك لأنّ وضعك العاطفي سيكون في أحسن حال إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فربما تعيش حالة إحباط لفترة قصيرة تجعلك تجري تغيرات جذرية في حياتك العاطفية وتقرر الارتباط عن طريق العقل بدلاً من القلب. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فربما تكتشف أنّ الحبيب مزاجي ومتقلب ويراوغ في إعلان حبكما وتحديد موعد الارتباط فتعيش صراعاً بين حبك وبين رغبتك بالتحرر من أي إرتباط أو قيد.

برج الجدي

تزول كل التأثيرات السلبية التي واجهتك في العام الماضي وتستفيد من معلومات قيمة مع مساعدة مادية لتحقيق هدفاً أساسياً في حياتك وتكون أمام أمر هام يزيد دخلك المادي. سوف تنال ثمرة جهدك وتحصل على موقع مهني هام تستطيع من خلاله تحقيق جزء من أهدافك، وفي الأشهر الثلاثة من نهاية العام تنال ترقية هامة أو تحصل على موقع يجعل الآخرين بحاجة إليك وتعيش الراحة النفسية.

عاطفيا: تتخلى عن علاقة عاطفية باتت تشعرك بعدم التوافق مع الحبيب، وتبحث عن حب يشعرك بالاستقرار العاطفي إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فيطرأ تغير هام على حياتك العاطفية هذا العام، وتصل علاقتك مع الحبيب إلى مرحلة جدّية. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فسوف تعيش أحاسيس رائعة لا تستطيع تفسيرها وينبض قلبك بالحب وتود لو يشاركك الجميع سعادتك.

برج الدلو

تخضع لتأثيرات فلكية غير مواتية، احذر من القيام بأي عمل غير مدروس جيداً أو أي أمر فيه مخاطرة مادية. تفتح أمامك أبواب النجاح وتجد الخير والرزق أينما وكيفما اتجهت وخاصةً في الأشهر الأخيرة من العام.

عاطفيا: تسعى للاستقرار العاطفي وتطالب الحبيب بالارتباط فتكون ردة فعله باردة محاولاً وضع الأعذار إذا كنت من مواليد العشرية الأول. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فسوف تتطور صداقتك مع احد الزملاء بالعمل إلى حب متبادل وتعيش أروع لحظات الحب على مدى الأشهر القادمة وربما تصل علاقتكما إلى الارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فستشعر بعدم الاستقرار العاطفي وتتعذب بالحب وتبحث عن الهدوء والأمان وستحصل عليه وتكون في طريق الارتباط ربما في الأشهر الأخيرة من العام .

برج الحوت

تخوض مع بداية العام مجالات جديدة وتنخرط بأعمال خلّاقة تفتح أمامك أبوا ب الإبداع وتزيد دخلك المادي. تحصل على أرباح مادية تدعم مشاريعك المستقبلية وتخف الأعباء المالية التي تعرضت لها. قد تتاح لك فرصة هامة لتحسين وضعك المهني بمساعدة احد الأصدقاء القدامى وعليك الاستعداد لبعض التغيير الايجابي على الصعيد العملي، وابتعد عن التأثيرات السلبية.

عاطفيا: ربما تلتقي بالشخص الذي يحرك مشاعرك وأحاسيسك، وتعيش الحب والهدوء العاطفي والنفسي إذا كنت من مواليد العشرية الأولى. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية فستختلط عليك الأمور العاطفية وتغضب من الحبيب لأنه ضعيف وبدون موقف وتفكر بالابتعاد عنه. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة فسيتجاوز الحبيب كل الأخطاء التي ارتكبتها ويطلب منك الاستفادة من التجارب السابقة وربما يطلب منك الإرتباط.