العمر ليس عائقا... اليكم بعض قصص النجاح بعد سن الـ50

ساهم العديد من العوامل -من بينها تطور الطب والتقدم التكنولوجي- في إطالة متوسط العمر المتوقع، وربما هذا ما أدى بكثير من الناس لبدء هواية أو مهنة جديدة بعد الخمسين.واستعرضت ناتاليا أوزوجينا في تقرير نشره موقع "غود هاوس" (good house) الروسي، قصص عدد من الأشخاص الذين لم يشكل التقدم في السن عائقا أمام تغيير حياتهم وتحقيق أحلامهم.نجحت السيدة نينا ميرونوفا في تغيير مسار حياتها بعد تلقيها دروسا في اليوغا. في سن 57 عاما، قررت ميرونوفا التسجيل في دورة تدريبية لمدة 10 أيام، تختص في تعليم أقدم أنواع اليوغا وهي "رجا يوغا".خلال الدورة، يُعزل المشاركون عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام، مع إلزامية اتباع نظام غذائي نباتي والاستيقاظ الساعة الرابعة صباحا، والخلود إلى النوم عند التاسعة مساء، واقتصار الأنشطة اليومية على ممارسة التأمل.وفي حين وجد البعض صعوبة في تحمل مثل هذه القيود الصارمة، تعاملت ميرونوفا معها بكل أريحية. ورغبةً منها في تقديم دروس يوغا، زارت ميرونوفا الهند 3 مرات، وحضرت ندوات حول "هاثا يوغا"، وهي أساس العديد من الأساليب الحديثة لليوغا، في ولاية غوا الهندية.في ذلك الوقت كان عمرها 60 عاما، وفي الوقت الراهن تبلغ ميرونوفا من العمر 72 عاما، وتزور الهند سنويا بهدف تطوير مهاراتها.روث فلاورزبعد وفاة زوجها، حدثت نقلة نوعية في حياة روث فلاورز، وهي معلمة موسيقى كانت تعيش حياة عادية صحبة أبنائها وأحفادها. بعد رحيل زوجها، قررت فلاورز مغادرة البرتغال والانتقال للعيش في إنجلترا والعمل هناك مدرسة موسيقى.طرأ العديد من التغييرات على حياتها بعد منعها من دخول ملهى ليلي دعاها إليه حفيدها، بحجة أن المكان لا يناسب كبار السن.وردا على هذا التصرف، قررت روث أن تصبح منسقة موسيقى، لتثبت للعالم ولنفسها أن كبار السن يمكنهم القيام بكل شيء. حظي أداء روث باهتمام المنتج الفرنسي أريول سيمون، الذي ضم أداء منسقة الموسيقى المسنة في برنامج أحد الحفلات بمهرجان كان السينمائي.منذ ذلك الحين، ذاع صيت روث وأصبحت نجمة عالمية تعرف باسم "مامي روك". وساهم نجاحها في المزج بين الأغاني الحديثة والأغاني الكلاسيكية، في تزايد شعبيتها وعملها في أكبر النوادي الليلية بالعالم.موموفوكو أندويعود الفضل في اختراع الأندومي -وهي معكرونة سريعة التحضير- إلى الياباني أندو موموفوكو. بعد وفاة والديه، عاش موموفوكو مع أجداده الذين كانوا يمتلكون متجرًا صغيرًا للنسيج. وبسبب الحرب العالمية الثانية، تدهور مجال الأعمال مما أدى إلى إفلاس الشركة العائلية.بعد ذلك، قرر أندو العمل في تجارة الملح، غير أن الفشل ظل يلازمه وتراكمت الديون عليه وزج به في السجن بسبب تخلفه عن دفع الضرائب. وبينما كان يحاول المضي قدما في حياته، عادت به ذاكرته إلى طوابير الأشخاص المصطفين أمام خيمة لطهي المعكرونة اليابانية التقليدية.بناء على هذه الفكرة، قرر موموفوكو ابتكار المعكرونة السريعة التحضير. وقد أنشأ مختبرا على هيئة مطبخ في الفناء الخلفي لمنزله، وبعد العديد من التجارب اخترع هذا المنتج. فارق موموفوكو أندو الحياة عام 2007 عن عمر بلغ 96 عاما.سيلفيا وينستوكبعد بلوغها سن 52 عاما، قررت الأميركية سيلفيا وينستوك تغيير حياتها بشكل جذري عن طريق التخلي عن وظيفتها معلمة في رياض الأطفال، والانغماس في عالم صناعة الكعك.وكعكات سيلفيا ليست مجرد قطع حلوى، بل هي عمل فني يروي قصة. لقد أعدت سيلفيا كعكات على هيئة أحذية وسترات وأفلام فوتوغرافية أو حتى جزيرة تضم أشجار الخيزران والنخيل. في بعض الأحيان، يستغرق تحضير كعكة واحدة أسبوعا كامل. ومن عملائها المشاهير: الفنانة ماريا كاري والممثل مايكل دوغلاس والرئيس السابق دونالد ترامب وكذلك أسرتا كلينتون وكينيدي، وغيرهم.تايكيشيرو موريفي البداية، عمل تايكيشيرو موري أستاذا جامعيا. بعد تخرجه من كلية طوكيو للتجارة، شغل موري منصب أستاذ في معهد كيوتو للتكنولوجيا، ليصبح عميدا لكلية التجارة فيما بعد. في عام 1959، وعن سن ناهز 55 عاما، ترك تايكيشيرو مهنة التدريس، وقام بتأسيس شركة البناء "موري بيلدينغ".بفضل الإرث الذي تركه والده، اشترى موري العديد من الأراضي في مدينة طوكيو. وعلى هذه الأراضي، أنشأ مهندسو موري مفهوما جديدا للتنمية الحضرية، أطلق عليه اسم "هيو" الذي يعني "مدينة داخل مدينة".وعوضا عن المنازل القديمة، شُيدت مدن جديدة وبنية تحتية حضرية ومحطات مترو وحدائق ومتاحف ومتاجر ومطاعم وفنادق. أطلقت الصحافة اليابانية على تايكيشيرو موري لقب "مغيّر مظهر طوكيو". وأدى هذا التطور الشامل إلى زيادة أسعار العقارات وتحول طوكيو إلى أغلى مدينة في العالم.جوان برايسأصدرت المؤلفة جوان برايس مقالات وكتبا عن الحياة الصحية، وكان كتابها الأول حول الحياة الجنسية في عام 2006، وهي بعمر 61 سنة. لقي الكتاب إقبالا كبيرا، وتزايد الطلب عليه بعد تجاهل المجتمع الخوض في مسألة الحياة الجنسية لكبار السن، مما دفع الكثير منهم للتعامل مع المشاكل بطريقتهم الخاصة.وقد قررت برايس مواصلة الكتابة حول هذا الموضوع، وأصدرت عام 2011 كتابا بعنوان "عار في عمرنا التحدث بصوت عالٍ عن الجنس عند التقدم في السن". في عام 2012، فاز أحد أعمالها بالجائزة الأولى في الولايات المتحدة.