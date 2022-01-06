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قامته الطويلة سبب معاناته... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-01-2022 | 14:00
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يعاني الشاب الأميركي بو براون، من مشاكل عدة في أنشطة حياته اليومية، وذلك بسبب طول القامة التي يتمتع بها والتي تصل إلى أكثر من 7 أقدام.

ولجأ براون إلى توثيق تلك المشكلات من خلال مقاطع فيديو عبر حسابه على تيك توك، حيث يتابعه أكثر من 1.6 مليون مستخدم، وحقق ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.

وأظهرت عدة فيديوهات، معاناة براون أثناء النزول إلى الفنادق بسبب قصر ارتفاعات الأسقف، إلى جانب طول الأسرة غير المناسبة له، بينما كان طوله ميزة في الحصول على المنتجات من الأرفف العليا في المتاجر.

وفي لقطة طريفة، وثق براون شراء شجرة عيد ميلاد طويلة للغاية، ولكنه استطاع حملها بسهولة بسبب طول قامته، حيث بدأ ينظر إليه المارة على أنه يمتلك قدرات خارقة.

أما المشهد الأبرز لبراون، كان عندما اضطر طاقم الطائرة، إلى تغيير مكانه في منطقة الفئة الاقتصادية إلى منطقة رجال الأعمال، حتى يتناسب المقعد مع طوله. ورغم أن الرحلة من كارولينا الشمالية إلى جورجيا لا تتجاوز 40 دقيقة، فإنها كانت مريحة للغاية، إذا ما قورنت بنظيرتها في المقعد الاقتصادي، حسب ما وصف براون.


وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، أنه لا يمانع في أن يكون طويل القامة، وأن عائلته بأكملها طويلة، ويقدمون له الكثير من الدعم، ومع ذلك، لا يزال يواجه بعض الصعوبات.
 
(الجزيرة) 
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