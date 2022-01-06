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جريمة بشعة... قتل زوجته بهذه الطريقة!

Lebanon 24
06-01-2022 | 16:00
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في مصر إحالة أوراق شاب شهرته "توحه"، إلى المفتى لاستطلاع الرأى الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 9 شباط المقبل لنظر الدعوة والنطق بالحكم.
 
كما قررت المحكمة استمرار حبس شقيقه وصديقه على ذمة القضية، لقيامهما بقتل زوجة المتهم الأول ودفنها سرًّا ليلًا بمقابر الصدقة بمعاونة المتهمين الأخرين فى محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وكان تقرير الطبيب الشرعى ورد لمحكمة الجنايات، أكد أن المتهم الأول مدمنًا للمواد المخدرة، كما أنه أعتراف تفصيلًا بالواقعة، كما شهدت المحكمة أعمال تأمينية مشددة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل أمن.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور علي جثة سيدة عشرينية، بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت ببنها بمحافظة القليوبية، وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضار بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها، حيث أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة".

وأوضحت التحريات، أن المتهم "ر س ب"، 25 سنة، وشهرته "توحه"، مقاول وتاجر خضار، مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها، تعدى بالضرب على زوجته "م ف ا"، 22 سنة، ربة منزل، بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدمًا عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت، أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب"، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه "ح إ ح"، 30 سنة، تاجر فاكهة، وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.
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