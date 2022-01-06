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في اسكتلندا... هكذا يولد الأطفال وهم مدمنين على المخدرات والكحول!

Lebanon 24
06-01-2022 | 13:35
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أظهرت "أرقام مفجعة"، في اسكتلندا، أن مئات الأطفال يولدون في البلاد مدمين على الكحول والمخدرات.
 
ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الاسكتلندي، أليكس كول هاملتون، إلى استثمار المزيد من الأموال في خدمات مكافحة المخدرات والكحول.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن 852 طفلًا على الأقل ولدوا منذ نيسان 2017، مدمنين على الكحول والمخدرات.

وتم تسجيل ما مجموعه 173 من هذه المواليد في كل من أعوام 2019-2020 و2020-2021، انخفاضًا من 205 في 2018-2019 ومن 249 في 2017-2018.

بالإضافة إلى ذلك، ولد 52 طفلًا مدمنين في الجزء الأول من 2021-22 ، وفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها من قبل حرية المعلومات.

وتم إحصاء الرقم الأكبر من هذه الولادات في مقاطعة لوثيان، حيث تم تسجيل 434 ولادة لأطفال مدمنين، تليها 143 ولادة في غلاسكو، و118 ولادة في غرامبيان.

ويولد الأطفال المدمنون، مصابين بمتلازمة الامتناع الوليدي، التي يسببها تعاطي الأم للمخدرات التي تنتقل إلى الجنين، أثناء فترة الحمل.

ووصف السيد كول هاميلتون الأرقام بأنها "مؤثرة للغاية"، مضيفًا: "من الصعب التفكير في بداية أسوأ في حياة المولود الجديد".

يذكر أن اسكتلندا لديها الآن أعلى عدد على الإطلاق في الوفيات المرتبطة بالمخدرات.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الاسكتلندية: "إن زيادة الاستثمار في الخدمات المحلية وتقديم الدعم للنساء والأسر أمران أساسيان لنهج الصحة العامة الذي يتم اتباعه في اسكتلندا من خلال مهمتنا الوطنية لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بوفيات المخدرات".
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